Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Авария произошла вечером 17 июня на спуске Герцена, когда водитель «Лады Приора» выехал на встречную полосу, где это запрещено. Это привело к столкновению с автомобилей Renault.
После этого иномарку отбросило на другую «Ладу Приора». Травмы получил шестилетний ребенок из Renault, но о его состоянии сейчас информации нет.
В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в Ростовской области 17 июня в лобовом ДТП пострадали два водителя.