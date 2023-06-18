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В Новочеркасске пострадал шестилетний ребенок в тройной аварии вечером 17 июня

18 июня 2023, 04:21
Фото: 1MI
В Новочеркасске столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадал маленький ребенок, сообщили в УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером 17 июня на спуске Герцена, когда водитель «Лады Приора» выехал на встречную полосу, где это запрещено. Это привело к столкновению с автомобилей Renault.

После этого иномарку отбросило на другую «Ладу Приора». Травмы получил шестилетний ребенок из Renault, но о его состоянии сейчас информации нет.

В Ростовской области 17 июня в лобовом ДТП пострадали два водителя
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В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Ростовской области 17 июня в лобовом ДТП пострадали два водителя.

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