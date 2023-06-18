В Сеть слили видео сгоревшего в Ростовской области КамАЗа, в котором погиб водитель

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:09
Происшествие случилось вечером 17 июня на улице Ленина недалеко от дома №23. По предварительной информации, 54-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль.
В результате аварии загорелась кабина КамАЗа. Спасти водителя грузовика не удалось. Он умер до приезда медиков. Также травмы получил водитель легковушки, который был доставлен в больницу.
Ранее в Ростовской области на трассе «Ростов — Азов» легковая машина влетела в КамАЗ. В аварии никто не пострадал.