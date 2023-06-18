rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Изображение материала

В Сеть слили видео сгоревшего в Ростовской области КамАЗа, в котором погиб водитель

18 июня 2023, 07:07
Фото: 1MI
В Ростовской области в ДТП погиб водитель загоревшегося «КамАЗа»
В результате ДТП с участием КамАЗа в городе Гуково Ростовской области погиб один человек, рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

Происшествие случилось вечером 17 июня на улице Ленина недалеко от дома №23. По предварительной информации, 54-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль.

Два человека сильно пострадали в Ростовской области, вылетев в кювет на мотоцикле
Узнать подробнее
В Ростовской области в ДТП погиб водитель загоревшегося «КамАЗа»
Видео: 1MI

В результате аварии загорелась кабина КамАЗа. Спасти водителя грузовика не удалось. Он умер до приезда медиков. Также травмы получил водитель легковушки, который был доставлен в больницу.

Ранее в Ростовской области на трассе «Ростов — Азов» легковая машина влетела в КамАЗ. В аварии никто не пострадал.

Читайте также:
Два военных грузовика слетели с трассы в Ростовской области 15 июняВ Таганроге мотоциклист без прав насмерть разбился в аварии 10 июняЖителям Ростова и других донских городов рассказали, как сэкономить на проезде
#Происшествие#Транспорт#Смертельное ДТП#Происшествия#Ростовская область#Гуково#Видео
Подпишитесь
Жители Батайска вышли на пикеты из-за затопленных улиц в городе
Сегодня, 05:56
Ростовчане заявили, что велодорожки на Пушкинской невозможно использовать
Сегодня, 04:54
Синоптики рассказали, когда в Ростове-на-Дону вернутся дожди в июне
Сегодня, 04:43
Сразу три трассы в Ростовской области сделают федеральными
16 июня 18:12
Эколог Лебедев заявил, что в Ростовской области будут проблемы с уборкой зерна
16 июня 16:58
«Полтора миллиона»: частный детектив рассказал, сколько стоят его услуги в Ростове
16 июня 17:01