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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

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В сети появилось видео с места столкновения автобуса и трамвая в Ростове 18 июня

18 июня 2023, 14:32
Фото: 1MI
Автобус №40 столкнулся с трамваем на Сельмаше в Ростове
Автобус №40 столкнулся с трамваем на Сельмаше в Ростове, видео с места событий публикуют в соцсетях очевидцы.

ДТП произошло днем 18 июня на Сельмаше в Ростове. Там под мостом на железнодорожных путях автобус №40 влетел в трамвай. Пострадала передняя часть автобуса и корпус трамвая. Рядом разбросаны стекла.

Автобус №40 столкнулся с трамваем на Сельмаше в Ростове
Видео: 1MI

В результате ДТП пострадали женщина и ребенок. Мальчику наложили швы.

Официальных подробностей от ГИБДД о происшествии пока не поступало.

Информация уточняется.

Ранее микроавтобус влетел в зерновоз на трассе в Ростовской области 18 июня.

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