Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
ДТП произошло днем 18 июня на Сельмаше в Ростове. Там под мостом на железнодорожных путях автобус №40 влетел в трамвай. Пострадала передняя часть автобуса и корпус трамвая. Рядом разбросаны стекла.
В результате ДТП пострадали женщина и ребенок. Мальчику наложили швы.
Официальных подробностей от ГИБДД о происшествии пока не поступало.
Информация уточняется.
Ранее микроавтобус влетел в зерновоз на трассе в Ростовской области 18 июня.