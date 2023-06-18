Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:35
В Гуково на улице Ленина водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком Renault. После этого загорелась кабина отечественной машины.
«В аварии погиб 54-летний водитель КамАЗа, второй водитель получил травмы, его доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства столкновения большегрузов», — сказано в сообщении.
До этого гонщик без прав разбился на квадроцикле Suzuki в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.