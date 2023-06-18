rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Изображение материала

Водитель погиб в загоревшемся после ДТП грузовике в Ростовской области

18 июня 2023, 04:27
Фото: 1MI
В Ростовской области столкнулись два грузовика, из-за чего один из них загорелся, сообщили в УГИБДД по региону.

В Гуково на улице Ленина водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком Renault. После этого загорелась кабина отечественной машины.

В Ростовской области 17 июня в лобовом ДТП пострадали два водителя
Узнать подробнее

«В аварии погиб 54-летний водитель КамАЗа, второй водитель получил травмы, его доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства столкновения большегрузов», — сказано в сообщении.

До этого гонщик без прав разбился на квадроцикле Suzuki в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростовской области 17 июня в лобовом ДТП пострадали два водителяВ Ростовской области в ДТП с Bentley бизнес-коуча погибла 34-летняя женщинаДТП с участием трамвая произошло в Таганроге на улице Кузнечной
#Илья Протвинов#Дтп#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Авария в Ростове#Столкновение машин
Подпишитесь
Жители Батайска вышли на пикеты из-за затопленных улиц в городе
Сегодня, 05:56
Ростовчане заявили, что велодорожки на Пушкинской невозможно использовать
Сегодня, 04:54
Синоптики рассказали, когда в Ростове-на-Дону вернутся дожди в июне
Сегодня, 04:43
Сразу три трассы в Ростовской области сделают федеральными
16 июня 18:12
Эколог Лебедев заявил, что в Ростовской области будут проблемы с уборкой зерна
16 июня 16:58
«Полтора миллиона»: частный детектив рассказал, сколько стоят его услуги в Ростове
16 июня 17:01