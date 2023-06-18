Posted Сегодня, 19:56
Published Сегодня, 19:56
Modified Сегодня, 20:03
Updated Сегодня, 20:03
Авария произошла вечером в воскресенье, 18 июня, на улице Ленина в Гуково. Водитель Ford Fusion не успел затормозить, когда увидел на дороге 12-летнюю девочку.
«Она перебегала дорогу в неустановленном месте и оказалась под колесами машины. Хотя рядом находился пешеходный переход», — сказано в сообщении.
Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее водитель погиб в загоревшемся после ДТП грузовике в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.