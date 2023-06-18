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Водитель в Ростовской области сбил бежавшую по дороге школьницу

18 июня 2023, 19:56
Фото: 1MI
В Ростовской области под колесами автомобиля оказалась девочка, которая перебегала дорогу, рассказали в УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером в воскресенье, 18 июня, на улице Ленина в Гуково. Водитель Ford Fusion не успел затормозить, когда увидел на дороге 12-летнюю девочку.

«Она перебегала дорогу в неустановленном месте и оказалась под колесами машины. Хотя рядом находился пешеходный переход», — сказано в сообщении.

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Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее водитель погиб в загоревшемся после ДТП грузовике в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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