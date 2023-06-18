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Житель Ростова хотел продать дом, а вместо этого потерял 500 тысяч рублей

18 июня 2023, 16:51
Фото: pxhere.com
Житель Ростова стал жертвой мошенников во время продажи дома
Житель Ростова стал жертвой мошенников во время продажи дома, сообщили в МВД России по региону.

В полицию обратился 34-летний житель Ростова. Мужчина пытался продать дом, однако попался на удочку мошенников. Он выставил объявление о продаже жилья на одной из сайтов, после чего с ним связался потенциальный покупатель. Он заявил, что готов перечислить задаток за дом и попросил продавца отправить ему данные банковской карты.

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Дожидаясь обещанных денег, ростовчанин увидел, что с его карты списали 550 тысяч рублей. Покупатель при этом на звонки отвечать перестал. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Ранее сообщалось, что лже-сотрудники водоканала ходят по квартирам ростовчан и обманом воруют у них деньги.

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