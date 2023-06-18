Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
В полицию обратился 34-летний житель Ростова. Мужчина пытался продать дом, однако попался на удочку мошенников. Он выставил объявление о продаже жилья на одной из сайтов, после чего с ним связался потенциальный покупатель. Он заявил, что готов перечислить задаток за дом и попросил продавца отправить ему данные банковской карты.
Дожидаясь обещанных денег, ростовчанин увидел, что с его карты списали 550 тысяч рублей. Покупатель при этом на звонки отвечать перестал. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.
Ранее сообщалось, что лже-сотрудники водоканала ходят по квартирам ростовчан и обманом воруют у них деньги.