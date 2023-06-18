В полицию обратился 34-летний житель Ростова. Мужчина пытался продать дом, однако попался на удочку мошенников. Он выставил объявление о продаже жилья на одной из сайтов, после чего с ним связался потенциальный покупатель. Он заявил, что готов перечислить задаток за дом и попросил продавца отправить ему данные банковской карты.