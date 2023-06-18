rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Изображение материала

Жителей Ростова удивил Дед Мороз на самокате 18 июня

18 июня 2023, 12:39
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону заметили Деда Мороза на самокате 18 июня
Жители Ростова-на-Дону заметили Деда Мороза на самокате 18 июня, фото и видео с ним они публикуют в соцсетях.

Мужчина, переодетый в Деда Мороза, прогуливался по улицам Ростова 18 июня. Напомним, температура воздуха в городе составляет +27 градусов. Новогодний волшебник разъезжал на самокате, а в руках держал елку.

Жители города шутят, что таким образом мужчина напомнил им, что до Нового года осталось всего лишь 197 дней. Также многих удивил способ передвижения Деда Мороза: «Обкатка нового способа передвижения вместо оленей?».

Ростовчан удивил водитель, продающий арбузы из Porsche
Узнать подробнее

«Ростовский Дед Мороз работает в любое время года», «„Хвосты“ за тот год закрывает», «Навигатор отключили, вот он и заблудился», — пишут горожане в соцсетях.

Ранее ростовчан удивил мужчина, сбежавший из больницы с капельницей и в одних трусах.

Читайте также:
«Как на севере живем»: ростовчане шокированы неурожаем абрикосов из-за ливней и снегаРостовчанин сбежал из больницы с капельницей и в одних трусах«Чтобы не задохнуться»: ростовчан шокировала дыра в полу автобуса № 98
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Новости#Соцсети#Всегда актуально
Подпишитесь
Жители Батайска вышли на пикеты из-за затопленных улиц в городе
Сегодня, 05:56
Ростовчане заявили, что велодорожки на Пушкинской невозможно использовать
Сегодня, 04:54
Синоптики рассказали, когда в Ростове-на-Дону вернутся дожди в июне
Сегодня, 04:43
Сразу три трассы в Ростовской области сделают федеральными
16 июня 18:12
Эколог Лебедев заявил, что в Ростовской области будут проблемы с уборкой зерна
16 июня 16:58
«Полтора миллиона»: частный детектив рассказал, сколько стоят его услуги в Ростове
16 июня 17:01