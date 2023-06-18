Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Мужчина, переодетый в Деда Мороза, прогуливался по улицам Ростова 18 июня. Напомним, температура воздуха в городе составляет +27 градусов. Новогодний волшебник разъезжал на самокате, а в руках держал елку.
Жители города шутят, что таким образом мужчина напомнил им, что до Нового года осталось всего лишь 197 дней. Также многих удивил способ передвижения Деда Мороза: «Обкатка нового способа передвижения вместо оленей?».
«Ростовский Дед Мороз работает в любое время года», «„Хвосты“ за тот год закрывает», «Навигатор отключили, вот он и заблудился», — пишут горожане в соцсетях.
Ранее ростовчан удивил мужчина, сбежавший из больницы с капельницей и в одних трусах.