Жители Батайска вышли на пикеты из-за затопленных улиц в городе

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Напомним, с середины мая в Батайске из-за проливных дождей и неработающей системы ливневой канализации часть улиц оказалась затопленной. Жители жалуются на появившихся во дворах лягушек и антисанитарию.
Справляться с последствиями потопа они вынуждены своими средствами.
Всего на протестную акцию вышло четверо жителей города. Они устроили одиночные пикеты и по очереди передавали друг другу плакат, на котором властей города призывают срочно решить проблему подтопления территории. В частности протестующие требуют восстановить водоотводящие сооружения.
RostovGazeta ранее сообщала, что в субботу, 17 июня, В Батайске непродолжительный дождь затопил торговые ряды Центрального рынка.