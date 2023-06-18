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Жители Батайска вышли на пикеты из-за затопленных улиц в городе

18 июня 2023, 05:56
Фото: 1MI
В Батайске люди вышли на пикеты из-за потопа
В Батайске люди вышли на пикеты из-за последствий потопа в городе, пишет «Батайское время».

Напомним, с середины мая в Батайске из-за проливных дождей и неработающей системы ливневой канализации часть улиц оказалась затопленной. Жители жалуются на появившихся во дворах лягушек и антисанитарию.

Справляться с последствиями потопа они вынуждены своими средствами.

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Всего на протестную акцию вышло четверо жителей города. Они устроили одиночные пикеты и по очереди передавали друг другу плакат, на котором властей города призывают срочно решить проблему подтопления территории. В частности протестующие требуют восстановить водоотводящие сооружения.

RostovGazeta ранее сообщала, что в субботу, 17 июня, В Батайске непродолжительный дождь затопил торговые ряды Центрального рынка.

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