Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В Ростове на Сельмаше молодые люди организовали ночное патрулирование улиц после сообщений о нападениях на девушек. Сейчас известно о двух подобных случаях. К счастью, девушки смогли спастись от нападавшего и не пострадали.
Мужчины решили патрулировать улицы района добровольно. Они призывают всех желающих присоединиться, чтобы предотвратить нападения или в случае опасности помочь девушкам.
Ростовчане собираются каждый вечер в 23.00 мск у дома культуры «Ростсельмаш».
Ранее ростовчане заявили о гуляющем с автоматом мужчине.