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Жители Сельмаша в Ростове вышли на ночные патрули после жалоб о нападении на девушек

18 июня 2023, 08:22
Фото: 1MI
Жители Сельмаша в Ростове вышли на ночные патрули после жалоб о нападении на девушек
Жители Сельмаша в Ростове патрулируют по ночам улицы после сообщений о нападений на девушек, об этом они рассказали в соцсетях.

В Ростове на Сельмаше молодые люди организовали ночное патрулирование улиц после сообщений о нападениях на девушек. Сейчас известно о двух подобных случаях. К счастью, девушки смогли спастись от нападавшего и не пострадали.

Мужчины решили патрулировать улицы района добровольно. Они призывают всех желающих присоединиться, чтобы предотвратить нападения или в случае опасности помочь девушкам.

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Фото: телеграм-канал "Ростов-папа"

Ростовчане собираются каждый вечер в 23.00 мск у дома культуры «Ростсельмаш».

Ранее ростовчане заявили о гуляющем с автоматом мужчине.

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