Антон Кобяков об итогах ПМЭФ-2023: Международная деловая активность восстанавливается

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Основное внимание на форуме было уделено развитию деловых связей и расширению контактов с торговыми партнерами из стран СНГ, арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки. Участники ПМЭФ объединились в стремлении создать пространство доверия для равноправного торгового партнерства. Форум также стал местом формирования нового блока стран, которые стремятся к суверенитету и готовы способствовать взаимопониманию и сотрудничеству по всему миру. Об этом пишет newia.ru.
В рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года был определен вектор на будущее в международном, государственном, экономическом и социальном аспектах.
По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, форум все увереннее приобретает значение института национального развития и привлекает все больше участников. В мероприятиях в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 17 тысяч человек из 130 стран мира.
Объединенные Арабские Эмираты были приглашены в статусе страны — гостя форума в этом году, а их делегацию возглавил президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Кроме того, в Санкт-Петербург приехали также президенты Алжирской Народной Демократической Республики, Армении и Южной Осетии, премьер-министр Республики Куба, а также более 150 высокопоставленных официальных лиц из различных стран.
Самые многочисленные делегации на форум прибыли из ОАЭ, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и США. Участие в работе ПМЭФ приняли более 6000 представителей российских и иностранных компаний из 75 стран и территорий.
Более 4000 сотрудников СМИ из России и других стран освещали мероприятия форума. Информационным партнером Петербургского международного экономического форума 2023 года был медиахолдинг 1MI.