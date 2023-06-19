Антон Кобяков об итогах ПМЭФ-2023: Международная деловая активность восстанавливается

Основное внимание на форуме было уделено развитию деловых связей и расширению контактов с торговыми партнерами из стран СНГ, арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки. Участники ПМЭФ объединились в стремлении создать пространство доверия для равноправного торгового партнерства. Форум также стал местом формирования нового блока стран, которые стремятся к суверенитету и готовы способствовать взаимопониманию и сотрудничеству по всему миру. Об этом пишет newia.ru.