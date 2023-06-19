АО «Ростовводоканал» не выплатит акционерам 3,6 миллиарда рублей дивидендов

Напомним, в конце мая стало известно, что впервые за девять лет акционеры АО «Ростовводоканала» решили воспользоваться правом на выплату дивидендов, размер суммы выплат должен был составить 3,6 миллиарда рублей. Однако против этого выступили власти Ростова-на-Дону, которые также являются держателями акций, представители городских органов власти объяснили свое решение постановлением ФССП, запрещающим уменьшать стоимость активов компании.