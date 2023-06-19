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АО «Ростовводоканал» не выплатит акционерам 3,6 миллиарда рублей дивидендов

19 июня 2023, 09:43
Фото: vodokanalrnd.ru
АО «Ростовводоканал» не выплатит акционерам 3,6 миллиарда рублей дивидендов
Акционеры «Ростовводоканала» заблокировали решение о выплате дивидендов акционерам в размере 3,6 миллиарда рублей, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, в конце мая стало известно, что впервые за девять лет акционеры АО «Ростовводоканала» решили воспользоваться правом на выплату дивидендов, размер суммы выплат должен был составить 3,6 миллиарда рублей. Однако против этого выступили власти Ростова-на-Дону, которые также являются держателями акций, представители городских органов власти объяснили свое решение постановлением ФССП, запрещающим уменьшать стоимость активов компании.

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Уже в понедельник, 19 июня, портал «Ъ-Юг» со ссылкой на гендиректора управляющей компании АО «Евразийский» Германа Вишневского сообщил, что на недавнем заседании решение о выплате дивидендов было отклонено.

«Против данного решения проголосовали 74% акционеров, включая меня», — цитируют Германа Вишневского в издании, однако причины такого решения остались неизвестны. Гендиректор также не стал отвечать на вопросы об ограничениях, наложенных на имущество «Ростовводоканала».

Ранее стало известно, что экс-гендиректор водоканала Ростова Михаил Поркшеев пытается вернуться на должность после громкого скандала.

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