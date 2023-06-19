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Банк ДОМ. РФ: спрос на электронный сервис при оформлении ипотеки вырос вдвое

19 июня 2023, 12:18
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ сообщил, что спрос на услуги электронного подтверждения доходов и занятости при оформлении ипотеки вырос, в том числе и в Ростовской области. Всего по всей стране с начала года сервисом воспользовались 9,7 тысячи клиентов.

Объем таких сделок составил 56,2 миллиарда рублей — почти вдвое больше, чем за тот же период 2022 года.

Как сообщается, доля сделок с безбумажным подтверждением кредитоспособности составила почти 60% против 46% в прошлом году. Чаще всего сервисом пользуются в Москве и Московской области — 70% выдач в столичном регионе (27,7 млрд руб., рост почти в 2,5 раза). Далее идут Самарская область (66% сделок, рост в 2,3 раза), Ленинградская (64%, в 3,2 раза), Санкт-Петербург (62%, 1,8 раза).

Как отметил зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков, отказ от бумажных носителей в таких процедурах помогает ощутимо сэкономить время клиентов, упрощает сбор и оформление документов, сохраняя при этом безопасность сделок.

«Для нас важно то, что это соответствует трендам устойчивого развития», — отметил он.

Сервис особенно востребован среди получателей ИТ-ипотеки и при рефинансировании кредита — доля электронного подтверждения сделок по данным программам составляет около 100%. По дальневосточной ипотеке — 65,6%, льготной на новостройки и рыночной программе на первичном рынке — 55%. Семьи с детьми воспользовались сервисом в 50% случаев, клиенты, покупающие вторичное жилье, — в 47%.

Одним из способов дистанционной подачи заявки на ипотеку — это использование личного кабинета ипотечного клиента. Более 60% заемщиков регистрируются в нем через «Госуслуги», используя в том числе сервис «Цифровой профиль гражданина», с которым банк интегрирован. С начала года число таких регистраций выросло более чем на 13%.

Директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик отметил, что интеграция с этим сервисом делает процедуру получения кредита проще, дает банку возможность получать данные о физлицах на одном ресурсе и отказаться от бумажных документов.

«Благодаря этому ИТ-решению наши клиенты могут получить решение по ипотеке в минимальные сроки, а многие документы поступают в автоматическом режиме», — сказал Комлик.

В результате этого, добавил он, количество сделок, регистрируемых через ИТ-сервисы Банка ДОМ.РФ, растет с каждым месяцем.

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