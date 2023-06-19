Банк ДОМ. РФ: спрос на электронный сервис при оформлении ипотеки вырос вдвое

Одним из способов дистанционной подачи заявки на ипотеку — это использование личного кабинета ипотечного клиента. Более 60% заемщиков регистрируются в нем через «Госуслуги», используя в том числе сервис «Цифровой профиль гражданина», с которым банк интегрирован. С начала года число таких регистраций выросло более чем на 13%.