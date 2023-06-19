Более 700 млн рублей вложила в экологию в 2022 году Ростовская АЭС

— Предприятие идет в ногу со временем, внедряет новые технологии не только в области производства, но и безопасности. Атомная станция — это пример того, как надо работать, обеспечивать безопасность и заботиться об экономике и жителях региона. Ростовская АЭС — это стратегически важный объект не только для Ростовской области, но и для всего Юга страны. Сегодня мы наблюдаем дефицит энергомощностей по югу, и Ростовская АЭС является локомотивом по производству электроэнергии, — подытожил заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Владимир Клименко.