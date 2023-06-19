Более 700 млн рублей вложила в экологию в 2022 году Ростовская АЭС

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Так, только в рамках государственной программы зарыбления водоёмов региона Ростовская АЭС выпустила в прошлом году в Цимлянское водохранилище более 1 миллиона 300 тысяч особей молоди сазана, белого амура и царской стерляди.
Надо отметить, что в программах зарыбления реки Дон и Цимлянского водохранилища атомщики Ростовской АЭС активно участвуют с 2015 года. За эти годы в водоемы выпущено около 72 миллионов мальков. По словам Ольги Горской, в нынешнем году в главные водные артерии Дона атомная станция заселит более миллиона мальков сазана и белого амура — как самых эффективных рыб-мелиораторов, борющихся с зарастанием водоемов.
Кроме того, в прошедшем году активно продолжалась работа по альголизации (борьбе с сине-зелеными водорослями) водоема-охладителя и приплотинного участка Цимлянского водохранилища. Эта долгосрочная программа по предотвращению «цветения» воды реализуется с 2010 года, для чего ежегодно в водоем заселяется штамм Chlorella vulgaris в объеме 1500-2000 литров. Годовые затраты на альголизацию немалые — 12 млн руб. (только за 2022 год), но они того стоят.
В целях повышения технической безопасности и надежности гидротехнических сооружений атомной станции специалисты провели тщательное обследование их подводных частей. В результате в план нынешнего года внесены мероприятия, направленные на повышение эффективности природоохранного оборудования станции. На предприятии ведется систематический экологический мониторинг наземных и водных экосистем всего региона расположения Ростовской АЭС, подземных вод на промплощадке и дамбе водоема-охладителя, а так же гидрологические и метеорологические режимные наблюдения в районе атомной станции с оценкой параметров состояния окружающей среды.
— Что касается выбросов в атмосферный воздух, то они всегда ниже нормативно допустимых, но за 22 года эксплуатации атомной станции этот показатель снижен в 18,5 раз. И если сравнить воздействие АЭС с воздействием других промышленных предприятий региона, то оно составляет лишь сотовые доли процента, — отметила Ольга Горская.
Между тем общие затраты на весь комплекс проводимых природоохранных мероприятий выросли с начала эксплуатации станции практически в 6 раз. В 2022 году эта сумма превысила 700 миллионов рублей.
— Все усилия атомщиков по защите и сохранению экологии, непрерывный контроль параметров безопасности, а также объем природоохранных мероприятий и затраты предприятия на зарыбление и оздоровление водоемов предельно ясно указывают на основной приоритет атомщиков — обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС, — отметил глава города Волгодонска — председатель Волгодонской городской Думы Сергей Ладанов.
Экологические требования сегодня стали во главу угла в работе всего промышленного комплекса, а для предприятий атомной отрасли и в частности, для Ростовской атомной станции — это одна из приоритетных и ключевых задач, обозначенная Президентом России Владимиром Путиным.
— Предприятие идет в ногу со временем, внедряет новые технологии не только в области производства, но и безопасности. Атомная станция — это пример того, как надо работать, обеспечивать безопасность и заботиться об экономике и жителях региона. Ростовская АЭС — это стратегически важный объект не только для Ростовской области, но и для всего Юга страны. Сегодня мы наблюдаем дефицит энергомощностей по югу, и Ростовская АЭС является локомотивом по производству электроэнергии, — подытожил заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Владимир Клименко.