«Дороже — и точка»: известная сеть общепита увеличит цены в Ростове с 26 июня

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В понедельник, 19 июня, Telegram-канал опубликовал скриншот распоряжения из внутренней системы «Вкусно — и точка», рассылкой распространили уведомление о повышении цен на позиции меню кафе для менеджеров и директоров сети.
С 26 июня запланировано поднять цены на блюда на 5-8% в зависимости от позиции, рост цен в компании объяснили ростом цен на продукты и расходов на логистику.
Авторы канала утверждают, что популярные торты и пироги будут стоить около 185 рублей за кусок, покупка стандартного круассана — 109 рублей, круассан с ветчиной и сыром обойдется в 150 рублей.
Всего в Ростовской области 15 кафе «Вкусно — и точка», большая часть находится в Ростове, оставшиеся пять находятся в Таганроге, Шахтах, Аксае, Волгодонске и Каменске-Шахтинском.
Ранее стало известно, какой ребрендинг ждет сеть KFC в Ростовской области.