«Дороже — и точка»: известная сеть общепита увеличит цены в Ростове с 26 июня

В Ростовской области во «Вкусно — и точка» вырастут цены на меню кафе с 26 июня

«Вкусно — и точка» объявила о планах повысить цены на практически все позиции меню в кафе в Ростовской области и других регионах России, об этом сообщил Telegram-канал Mash.