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«Дороже — и точка»: известная сеть общепита увеличит цены в Ростове с 26 июня

19 июня 2023, 11:34
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
«Дороже — и точка»: известная сеть общепита увеличит цены в Ростове с 26 июня

В Ростовской области во «Вкусно — и точка» вырастут цены на меню кафе с 26 июня

«Вкусно — и точка» объявила о планах повысить цены на практически все позиции меню в кафе в Ростовской области и других регионах России, об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В понедельник, 19 июня, Telegram-канал опубликовал скриншот распоряжения из внутренней системы «Вкусно — и точка», рассылкой распространили уведомление о повышении цен на позиции меню кафе для менеджеров и директоров сети.

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С 26 июня запланировано поднять цены на блюда на 5-8% в зависимости от позиции, рост цен в компании объяснили ростом цен на продукты и расходов на логистику.

Авторы канала утверждают, что популярные торты и пироги будут стоить около 185 рублей за кусок, покупка стандартного круассана — 109 рублей, круассан с ветчиной и сыром обойдется в 150 рублей.

Всего в Ростовской области 15 кафе «Вкусно — и точка», большая часть находится в Ростове, оставшиеся пять находятся в Таганроге, Шахтах, Аксае, Волгодонске и Каменске-Шахтинском.

Ранее стало известно, какой ребрендинг ждет сеть KFC в Ростовской области.

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