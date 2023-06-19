Первый трагический инцидент произошел на пляже «Каррера», где утонул 4-летний мальчик. Ребенок зашел в воду, пока родители, по словам очевидцев, отдыхали на пляже. Они якобы поздно обратили внимание, что мальчика нет рядом. По одной из версий, ребенка достали из воды еще живым, но ехавшая 20 минут скорая не успела спасти его. По другой версии, весь пляж разыскивал мальчика в течение полутора часов, из воды его достали уже мертвым, в ней он пробыл не меньше часа.