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Два ребенка утонули в Ростове в водоемах за один день 18 июня

19 июня 2023, 02:50
Фото: 1MI
Два ребенка утонули в Ростове в водоемах за один день 18 июня
Два мальчика утонули на пляжах в Ростове-на-Дону с разницей в несколько часов 18 июня, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Первый трагический инцидент произошел на пляже «Каррера», где утонул 4-летний мальчик. Ребенок зашел в воду, пока родители, по словам очевидцев, отдыхали на пляже. Они якобы поздно обратили внимание, что мальчика нет рядом. По одной из версий, ребенка достали из воды еще живым, но ехавшая 20 минут скорая не успела спасти его. По другой версии, весь пляж разыскивал мальчика в течение полутора часов, из воды его достали уже мертвым, в ней он пробыл не меньше часа.

«На территории пляжа не дежурило ни одного врача или скорой, даже спасателей, никого, хотя за вход берут 400 рублей, а людей и детей там очень много», — сообщила подписчица паблика «Ростов Главный»

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Другая трагедия произошла на Каплице (Монастырское урочище). Там утонул мальчик 12 лет. Это произошло на глазах отдыхающих и родителей парня. Подросток резко ушел под воду, а следом прошло пять барж, по словам очевидцев, ребенка под них засосало. Тело мальчика пока не нашли. При этом на пляже установлена табличка «Купание запрещено».

Ранее сообщалось, что в Ростовской области с начала года в водоемах утонули 30 человек.

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#Елена Янкевич#Пляжи Ростова-на-Дону
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