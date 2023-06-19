Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Эксперт рассказал, после подрыва ГЭС сверхострой нагрузки на восточное Причерноморье, к которому относится Кубань, не ожидается. По его мнению, основной удар придется на пляжи Одессы, Крыма, и, вероятно, пострадают курорты Болгарии и Румынии.
При этом Баташев отметил, что миллиарды кубических метров загрязненной воды, которые потоком устремились из Днепра в Черное море, привели к достаточно серьезному его загрязнению. В воду попали иловые отложения, огромное количество мазута, продукты гниения и другие опасные вещества.
«Что касается бактериологии, из-за солености Черного моря с высокой долей вероятности бактериологическое загрязнение будет самим морем минимизировано», — говорит эксперт.
Эколог также напомнил про минирование украинскими войсками акватории Черного моря. Поэтому неизвестно, были ли сорваны минные поля, и могут ли снаряды появиться на кубанских пляжах.
«Последствия еще предстоит оценить. Но какой-то очень серьезной угрозы для жителей и туристов Краснодарского края я не вижу после аварии», — заключил Баташев.
Ранее политолог сообщил RostovGazeta, что после разрушения Каховской ГЭС радиация может попасть в Ростов.