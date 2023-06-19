При этом Баташев отметил, что миллиарды кубических метров загрязненной воды, которые потоком устремились из Днепра в Черное море, привели к достаточно серьезному его загрязнению. В воду попали иловые отложения, огромное количество мазута, продукты гниения и другие опасные вещества.