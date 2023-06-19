Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Со ссылкой на слова Директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, СМИ сообщают, что Киев может продолжать работу по созданию «грязной ядерной бомбы». Поводом к этому стал тот факт, что с Ровенской АЭС Украина отправила на переработку партию облученного топлива.
Ростовский политолог подчеркивает, что еще в марте прошлого года были уничтожены ядерные отходы с Чернобыльской АЭС. Одновременно уничтожен ядерный центр в Харькове. Тем не менее, Украина и сейчас может создать «грязную бомбу» с помощью тех отходов, которые есть на других АЭС.
Ключевой вопрос заключается в том, что для запуска «грязной ядерной бомбы» потребуются ракетные системы. Сегодня Украина испытывает их дефицит.
«Грязная бомба весит несколько тонн. Никакие беспилотники поднять ее не смогут. Ведь для того, чтобы она сработала, необходим гигантский объем материала», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Поэтому единственной возможностью применения «грязной ядерной бомбы», по мнению собеседника, остается попытка диверсии. Перевести «грязную бомбу» на территорию России украинцы могут попытаться с помощью фуры или морского контейнера.
«Но наши спецслужбы работают. Везде, на входах и выходах стоит аппаратура, совершающая радиационные замеры», — резюмирует политолог.
Ранее, со ссылкой на слова российского политолога, RostovGazeta выясняла, каков механизм действия «грязной ядерной бомбы».