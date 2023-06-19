Ростовский политолог подчеркивает, что еще в марте прошлого года были уничтожены ядерные отходы с Чернобыльской АЭС. Одновременно уничтожен ядерный центр в Харькове. Тем не менее, Украина и сейчас может создать «грязную бомбу» с помощью тех отходов, которые есть на других АЭС.