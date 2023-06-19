Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
СМИ, ссылаясь на слова Директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, сообщают, что Киев может продолжать работу по созданию «грязной ядерной бомбы». Такие выводы были сделаны после отправки Украиной партии облученного топлива с Ровенской АЭС на переработку.
Политолог заявил, что возможное использование «грязной бомбы» станет происшествием мирового масштаба с серьезными последствиями, которые повлияют на экологию и здоровье людей. Однако в её создании можно увидеть и другие моменты, так как Украина наверняка применит оружие на своей территории.
По его словам, так Киев сможет решить две задачи — обвинить во всем Россию и создать безопасную зону, через которую не смогут пойти российские войска.
«Контрнаступление Украины провалилось. Они теряют людей и технику в невероятных масштабах. Скоро наступит момент, когда российские войска начнут поджимать ВСУ, соответственно, они будут создавать безопасную зону. В том числе стоит рассматривать вариант и через „грязную бомбу“, — говорит эксперт.
Исходя из этого, Гусий считает, что последствий применения бомбы для Краснодарского края нет. Если бы такая вероятность существовала, то Кремль давно бы принял ряд каких-либо решений, добавляет он.
Ранее российский политолог сообщил корреспонденту, что если Украина разработает «грязную бомбу», то последствия могут быть катастрофическими.