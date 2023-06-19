Политолог заявил, что возможное использование «грязной бомбы» станет происшествием мирового масштаба с серьезными последствиями, которые повлияют на экологию и здоровье людей. Однако в её создании можно увидеть и другие моменты, так как Украина наверняка применит оружие на своей территории.