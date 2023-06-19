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Эксперт высказался о рисках для Кубани в случае создания Украиной «грязной бомбы»

19 июня 2023, 16:14
Фото: ru.freepik.com

Краснодарский эксперт рассказал, как Украина может применить «грязную ядерную бомбу»

Если Украина и будет использовать «грязную ядерную бомбу», то только на своей территории. Поэтому Краснодарскому краю ничего не угрожает, считает краснодарский политолог Андрей Гусий.

СМИ, ссылаясь на слова Директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, сообщают, что Киев может продолжать работу по созданию «грязной ядерной бомбы». Такие выводы были сделаны после отправки Украиной партии облученного топлива с Ровенской АЭС на переработку.

Политолог заявил, что возможное использование «грязной бомбы» станет происшествием мирового масштаба с серьезными последствиями, которые повлияют на экологию и здоровье людей. Однако в её создании можно увидеть и другие моменты, так как Украина наверняка применит оружие на своей территории.

По его словам, так Киев сможет решить две задачи — обвинить во всем Россию и создать безопасную зону, через которую не смогут пойти российские войска.

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«Контрнаступление Украины провалилось. Они теряют людей и технику в невероятных масштабах. Скоро наступит момент, когда российские войска начнут поджимать ВСУ, соответственно, они будут создавать безопасную зону. В том числе стоит рассматривать вариант и через „грязную бомбу“, — говорит эксперт.

Исходя из этого, Гусий считает, что последствий применения бомбы для Краснодарского края нет. Если бы такая вероятность существовала, то Кремль давно бы принял ряд каких-либо решений, добавляет он.

Ранее российский политолог сообщил корреспонденту, что если Украина разработает «грязную бомбу», то последствия могут быть катастрофическими.

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