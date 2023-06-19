Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
В Ростове в июле стартует фестиваль уличного искусства «Ничего страшного». Он пройдет в городе уже в третий раз. В мае и июне своими работами украшали Ростов участники двух других фестивалей уличного искусства — «Месторождение» и «Про любовь».
Свои работы в Ростове в июле представят стрит-арт художники со всей России. Заявки для участия уже отобраны организаторами.
Напомним, во время фестиваля «Месторождение» в Ростове вандал испортил одну из работ уличного художника. Свои действия он объяснил желанием внести свой скромный вклад в развитие стрит-арта в городе.