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Фестиваль уличного искусства «Ничего страшного» пройдет в Ростове в июле

19 июня 2023, 16:07
Фото: Фестиваль "Ничего страшного" ВКонтакте
В Ростове в июле пройдет фестиваль уличного искусства «Ничего страшного»
В Ростове в июле пройдет фестиваль уличного искусства «Ничего страшного», рассказали в администрации города.

В Ростове в июле стартует фестиваль уличного искусства «Ничего страшного». Он пройдет в городе уже в третий раз. В мае и июне своими работами украшали Ростов участники двух других фестивалей уличного искусства — «Месторождение» и «Про любовь».

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Свои работы в Ростове в июле представят стрит-арт художники со всей России. Заявки для участия уже отобраны организаторами.

Напомним, во время фестиваля «Месторождение» в Ростове вандал испортил одну из работ уличного художника. Свои действия он объяснил желанием внести свой скромный вклад в развитие стрит-арта в городе.

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