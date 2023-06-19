ФК «Ростов» собирается подписать контракты с шестью новыми игроками

«Команде нужны 5-6 новых игроков, которые сделают нас сильнее. Это не просто, но мы работаем над этим». — рассказал Арташес Арутюнянц, добавив, что клуб уже достиг предварительных договоренностей с тремя игроками, еще с темы ведутся переговоры. Их имена собираются объявить в скором времени, также ФК «Ростов» собирается продлить контракты со всеми ключевыми и молодыми футболистами на длительные сроки.