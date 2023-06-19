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ФК «Ростов» собирается подписать контракты с шестью новыми игроками

19 июня 2023, 08:37
Фото: 1MI
ФК «Ростов» собирается подписать контракты с шестью новыми игроками
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц объявил, что клуб договорился о подписании контрактов с тремя игроками, соглашения еще с тремя футболистами находятся на стадии переговоров, об этом сообщили на портале футбольного клуба.

В понедельник, 19 июня, футбольный клуб «Ростов» опубликовал открытое обращение президента клуба Арташеса Арутюнянца, который сообщил, что остался доволен результатами РПЛ в 2023 году.

Арутюнянц заявил, что главной проблемой игроков стала психология, и клуб сейчас нуждается в «ментальных монстрах». По словам Арутюнянца, для выступления в следующем сезоне на хорошем уровне клубу необходимо получить сбалансированный состав и усилить его новыми играми.

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«Команде нужны 5-6 новых игроков, которые сделают нас сильнее. Это не просто, но мы работаем над этим». — рассказал Арташес Арутюнянц, добавив, что клуб уже достиг предварительных договоренностей с тремя игроками, еще с темы ведутся переговоры. Их имена собираются объявить в скором времени, также ФК «Ростов» собирается продлить контракты со всеми ключевыми и молодыми футболистами на длительные сроки.

Ранее губернатор Ростовской области похвалил тренера ФК «Ростов» за успешный сезон.

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