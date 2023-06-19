Губернатор Андрей Воробьев подвел итоги ПМЭФ-2023 для Подмосковья

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Одним из наиболее важных соглашений стал договор с компанией из Китая, которая инвестирует в регион 1 миллиард рублей. Финансирование предназначено для строительства предприятия по производству субстанции гепарина натрия. Завод возведут в Воскресенске. Документ о реализации проекта подписали глава региона Андрей Воробьев и соучредитель китайской компании «Северный океан» Ван Юнцин, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Еще один объект появится на территории госпиталя «Лапино» в Одинцовском округе. В новом медучреждении будут практиковать инновационный метод лечения онкологических заболеваний — онкотераностику. Проект оценивается в 5 миллиардов рублей. По плану строительство должно завершиться к концу 2025 года.
На полях ПМЭФ Московская область заключила соглашение с предприятием «Росагролизинг», которое позволит производителям аграрной отрасли брать технику в лизинг на льготных условиях. Стоит отметить, что на сегодняшний день через «Росагролизинг» покупается каждый четвертый комбайн и каждый третий трактор.
Благодаря договоренности с предприятием «ИмпортЛогистик» в области организуют переработку и хранение сельскохозяйственной продукции. Объем инвестиций в проект составит 5,7 миллиарда рублей. По итогам его реализации в регионе появится примерно 700 рабочих мест.
Подмосковные власти продолжают работу по укреплению деловых связей с Белоруссией. Так, компания из этого государства откроет в Лыткарине кондитерское производство, а также наладит производство продуктов питания и запустит транспортно-логистический комплекс.
В число крупнейших промышленных проектов региона вошло и соглашение, заключенное с промышленным центром обработки металлов «Электроугли». Предприятие займется выпуском листов с полированной, шлифованной поверхностью. Технология производства этой продукции предполагает многоуровневую обработку.
Новый завод, специализирующийся на изготовлении газобетонных блоков, построят в Ступине, а в Коломне появится двигателестроительный кластер — крупнейший инвестиционный проект Подмосковья. Предприятие «Трансмашхолдинг» направит 26 миллиардов рублей в производство. Кроме этого, дополнительно 1,3 миллиарда рублей направят на реконструкцию коломенского колледжа. В этом учебном заведении будут готовить кадров для работы на предприятии.
Андрей Воробьев назвал ПМЭФ одним из ключевых экономических событий года, к которому регион тщательно готовится. Все соглашения, заключенные ранее на полях форума, показали свою эффективность. О результатах можно судить по размеру налоговых отчислений в бюджет и количеству появившихся рабочих мест.