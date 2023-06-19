Губернатор Андрей Воробьев подвел итоги ПМЭФ-2023 для Подмосковья

Одним из наиболее важных соглашений стал договор с компанией из Китая, которая инвестирует в регион 1 миллиард рублей. Финансирование предназначено для строительства предприятия по производству субстанции гепарина натрия. Завод возведут в Воскресенске. Документ о реализации проекта подписали глава региона Андрей Воробьев и соучредитель китайской компании «Северный океан» Ван Юнцин, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».