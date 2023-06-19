Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Напомним, что 82 года назад 22 июня в 12.15 в эфире появилось правительственное сообщение о нападении Германии на СССР. В связи с этими событиями теперь ежегодно проводится акция «Минута молчания» по всей стране.
Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. В первый раз акцию провели в 2020 году.
Акция «Минута молчания» начнется 22 июня в 12.15 и продлится ровно 60 секунд. На этот период прекратят вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов.
Кроме того, будет остановлено производство там, где это возможно.
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что в борьбе с фашизмом погибли более 27 миллионов человек.
«Сейчас мы особенно остро ощущаем связь с героическим прошлым защитников Отечества. Призываю всех жителей стать частью акции и вместе с остальными почтить память наших предков, которые отдали жизнь в самой кровопролитной войне в истории России», — прокомментировал Гуськов.
В России во время минуты молчания могут начать действовать ряд ограничений:
Присоединиться к всероссийской акции пригласили всех желающих.
Ранее в Ростове почтили память защитников города от фашистских захватчиков.