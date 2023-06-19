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Как и во сколько состоится минута молчания 22 июня в Ростовской области

19 июня 2023, 13:34
Фото: 1mi
Ростовская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания», которая состоится 22 июня 2023 года, сообщили в правительстве региона.

Что известно о минуте молчания 22 июня

Напомним, что 82 года назад 22 июня в 12.15 в эфире появилось правительственное сообщение о нападении Германии на СССР. В связи с этими событиями теперь ежегодно проводится акция «Минута молчания» по всей стране.

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. В первый раз акцию провели в 2020 году.

Во сколько начнется акция «Минута молчания»

Акция «Минута молчания» начнется 22 июня в 12.15 и продлится ровно 60 секунд. На этот период прекратят вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов.

Кроме того, будет остановлено производство там, где это возможно.

Фото: 1mi

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что в борьбе с фашизмом погибли более 27 миллионов человек.

«Сейчас мы особенно остро ощущаем связь с героическим прошлым защитников Отечества. Призываю всех жителей стать частью акции и вместе с остальными почтить память наших предков, которые отдали жизнь в самой кровопролитной войне в истории России», — прокомментировал Гуськов.

Ограничения во время акции «Минута молчания»

В России во время минуты молчания могут начать действовать ряд ограничений:

  1. Будет прервано вещание в теле- и радиоэфире, на кабельных каналах;
  2. Предлагается прекратить работу касс в торговых точках;
  3. Предлагается остановить общественный и личный транспорт на улицах;
  4. Также некоторые предприятия, где это возможно, могут остановить производство.

Присоединиться к всероссийской акции пригласили всех желающих.

Ранее в Ростове почтили память защитников города от фашистских захватчиков.

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