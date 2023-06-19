Коллеги рассказали о погибшей в ДТП учительнице из Ростовской области

Ее неожиданная потеря вызвала глубокое горе у коллег и учеников. На похоронах присутствовали дети, родители и коллеги не только из Дома, но и с предыдущих мест работы. Ученики выражали свое горе и плакали. Коллектив был в состоянии потрясения, и все до сих пор не могут поверить в эту утрату. По их словам, со смертью Светланы Астаховой ушла целая эпоха.