Коллеги рассказали о погибшей в ДТП учительнице из Ростовской области

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
15 июня состоялись похороны, на которые пришли десятки коллег, учеников и их родителей, чтобы попрощаться с любимым педагогом.
Одна из коллег Светланы Астаховой Ирина Пархоменко поделилась в интервью с «КП-Ростов-на-Дону» историей жизни педагога.
Светлана Астахова переехала в Азов из Тамбова в 80-е годы и начала свою карьеру в школе №13, где работала учителем английского и заместителем директора по воспитательной работе. В начале 90-х она перешла работать в городской Дом детского творчества, где была методистом и учителем языкового клуба. Она также руководила объединением преподавателей дополнительного образования и организовала клуб «Пеликан» для единомышленников.
Светлана Астахова была известна своим преданностью и творческим подходом к работе. Она всегда готова была помочь и поделиться своим опытом. Ее уважали и любили не только ученики, но и другие педагоги.
Ее неожиданная потеря вызвала глубокое горе у коллег и учеников. На похоронах присутствовали дети, родители и коллеги не только из Дома, но и с предыдущих мест работы. Ученики выражали свое горе и плакали. Коллектив был в состоянии потрясения, и все до сих пор не могут поверить в эту утрату. По их словам, со смертью Светланы Астаховой ушла целая эпоха.