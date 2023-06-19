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Published Сегодня, 13:17

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Коллеги рассказали о погибшей в ДТП учительнице из Ростовской области

19 июня 2023, 13:17
В Ростовской области произошла трагедия, в результате которой погибла известная учительница из Азова Светлана Астахова. Более 30 лет она руководила клубом английского языка в Доме детского творчества и была активным членом объединения преподавателей дополнительного образования.

15 июня состоялись похороны, на которые пришли десятки коллег, учеников и их родителей, чтобы попрощаться с любимым педагогом.

Одна из коллег Светланы Астаховой Ирина Пархоменко поделилась в интервью с «КП-Ростов-на-Дону» историей жизни педагога.

Светлана Астахова переехала в Азов из Тамбова в 80-е годы и начала свою карьеру в школе №13, где работала учителем английского и заместителем директора по воспитательной работе. В начале 90-х она перешла работать в городской Дом детского творчества, где была методистом и учителем языкового клуба. Она также руководила объединением преподавателей дополнительного образования и организовала клуб «Пеликан» для единомышленников.

Светлана Астахова была известна своим преданностью и творческим подходом к работе. Она всегда готова была помочь и поделиться своим опытом. Ее уважали и любили не только ученики, но и другие педагоги.

Ее неожиданная потеря вызвала глубокое горе у коллег и учеников. На похоронах присутствовали дети, родители и коллеги не только из Дома, но и с предыдущих мест работы. Ученики выражали свое горе и плакали. Коллектив был в состоянии потрясения, и все до сих пор не могут поверить в эту утрату. По их словам, со смертью Светланы Астаховой ушла целая эпоха.

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