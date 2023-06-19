Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
В центре Ростова собираются построить жилой комплекс. Он будет располагаться между Театральным проспектом и Крепостным переулком чуть выше улицы Текучева. В дореволюционные времена там располагался мясокомбинат.
Указывается, что ЖК будет представлять собой отдельно стоящие многоквартирные дома, состоящие из нескольких секций. Между ними будет находиться автостоянки. Также на территории ЖК будут располагаться школа и детский сад. Высота домов достигнет 23 этажей. Жить там смогут 4,5 тысячи человек.
Сейчас по проекту проходят общественные обсуждения.
Ранее сообщалось, что микрорайон «Левенцовский-2» построят в Ростове за 37 миллиардов рублей.