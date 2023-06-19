Указывается, что ЖК будет представлять собой отдельно стоящие многоквартирные дома, состоящие из нескольких секций. Между ними будет находиться автостоянки. Также на территории ЖК будут располагаться школа и детский сад. Высота домов достигнет 23 этажей. Жить там смогут 4,5 тысячи человек.