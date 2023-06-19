Кириллов рассказал, что только с начала текущего года выявили 45 вспышек птичьего гриппа, в том числе в соседних для Ростовской области Калмыкии и Ставропольском крае. В настоящий момент регионами с неблагополучной эпизоотической обстановкой признали 21 субъект РФ.