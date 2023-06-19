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Миграция птиц из Украины грозит вспышками птичьего гриппа в Ростовской области

19 июня 2023, 11:26
Фото: 1MI
Рост заболеваемости птиц Ростовской области гриппом связали с их миграцией из Украины
Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что рост заболеваемости гриппом птиц в 21 субъекте РФ связан с миграцией их собратьев из Украины, информацией об этом поделился портал ТАСС. Теоретически это может спровоцировать вспышки птичьего гриппа и в Ростовской области.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что на территории Российской Федерации возникли природные резервуары и постоянно действующие очаги птичьего гриппа, которые сформировались благодаря передаче возбудителей инфекции морским млекопитающим и неперелетным птицам.

Специалисты связывают это явление с миграцией инфицированных птиц из Украины, что спровоцировало скачкообразный рост случаев заболеваемости, начиная с 2015 года.

Врач рассказал, почему в Ростовской области может появиться птичий грипп
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Кириллов рассказал, что только с начала текущего года выявили 45 вспышек птичьего гриппа, в том числе в соседних для Ростовской области Калмыкии и Ставропольском крае. В настоящий момент регионами с неблагополучной эпизоотической обстановкой признали 21 субъект РФ.

Ранее врач рассказал, при каких условиях в Ростовской области может появиться птичий грипп.

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