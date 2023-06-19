Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что на территории Российской Федерации возникли природные резервуары и постоянно действующие очаги птичьего гриппа, которые сформировались благодаря передаче возбудителей инфекции морским млекопитающим и неперелетным птицам.
Специалисты связывают это явление с миграцией инфицированных птиц из Украины, что спровоцировало скачкообразный рост случаев заболеваемости, начиная с 2015 года.
Кириллов рассказал, что только с начала текущего года выявили 45 вспышек птичьего гриппа, в том числе в соседних для Ростовской области Калмыкии и Ставропольском крае. В настоящий момент регионами с неблагополучной эпизоотической обстановкой признали 21 субъект РФ.
Ранее врач рассказал, при каких условиях в Ростовской области может появиться птичий грипп.