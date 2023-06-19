Москвич избивал и морил голодом своего 11-летнего сына

По данным журналистов, эта трагедия развернулась в семье из четырех человек: 50-летнего отца, 35-летней матери и двух детей — мальчика и девочки. После развода супруги продолжали жить вместе, но в их отношениях было много проблем. По словам крестной мальчика, отец регулярно насиловал и избивал его и его мать. Женщина неоднократно пыталась сбежать с ребенком к своей матери, однако бывший муж угрожал ей, и она возвращалась обратно, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».