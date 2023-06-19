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Москвич избивал и морил голодом своего 11-летнего сына

19 июня 2023, 09:15
По информации SHOT, мужчина из Москвы подвергал своего 11-летнего сына жестокому насилию и голоду. Однако ребенка удалось спасти благодаря вмешательству органов опеки.

По данным журналистов, эта трагедия развернулась в семье из четырех человек: 50-летнего отца, 35-летней матери и двух детей — мальчика и девочки. После развода супруги продолжали жить вместе, но в их отношениях было много проблем. По словам крестной мальчика, отец регулярно насиловал и избивал его и его мать. Женщина неоднократно пыталась сбежать с ребенком к своей матери, однако бывший муж угрожал ей, и она возвращалась обратно, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ситуация обострилась после смерти матери детей. Отец забрал их к себе и продолжал насилие над мальчиком. Он избивал его, лишал сна и ставил на голодные рационы перед соревнованиями по самбо. В итоге мальчику пришлось сбежать к своей бабушке. Тогда в дело вмешалась крестная мать, которая документально зафиксировала побоища и, несмотря на многочисленные угрозы, обратилась в полицию.

Органы опеки приняли решение изъять ребенка, а крестная мать настаивает на том, чтобы ей было предоставлено право опеки над мальчиком. В отношении отца-тирана были возбуждены два уголовных дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание».

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