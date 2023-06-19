Мытье смартфонов в воде с мылом — лучший способ очистки

По словам врача, мытье смартфона в воде с мылом позволяет удалить потожировые отложения и микроорганизмы, которые могут находиться на поверхности устройства. Хомяков рекомендует мыть свой мобильный телефон каждый вечер перед тем, как поставить его на зарядку.