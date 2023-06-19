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Мытье смартфонов в воде с мылом — лучший способ очистки

19 июня 2023, 10:02
19 июня главный врач «ИНВИТРО-Москва» и доктор медицинских наук Сергей Хомяков заявил, что лучший способ очистки поверхности смартфона — это мытье его в воде с мылом.

Он отметил, что многие современные мобильные устройства могут быть погружены в воду без вреда для них, пишут Известия.

По словам врача, мытье смартфона в воде с мылом позволяет удалить потожировые отложения и микроорганизмы, которые могут находиться на поверхности устройства. Хомяков рекомендует мыть свой мобильный телефон каждый вечер перед тем, как поставить его на зарядку.

Если нет возможности погрузить гаджет в воду, врач советует использовать салфетку с дезинфицирующим средством для протирки смартфона.

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