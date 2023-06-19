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Назначенный в мае глава департамента ЖКХ Ростова Алексей Пономарев покинул свой пост

19 июня 2023, 17:45
Фото: wikipedia.org
Из администрации Ростова уволился глава департамента ЖКХ Алексей Пономарев
Из администрации Ростова уволился глава департамента ЖКХ Алексей Пономарев, сообщили в пресс-службе.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко принял отставку директора Департамента ЖКХ города Алексея Пономарева. По каким причинам чиновник решил покинуть свой пост, не уточняется.

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С 20 июня исполнять обязанности директора Департамента ЖКХ назначен Андрей Рыбаков. Заместителем же главы администрации по ЖКХ на время стал Алексей Потешкин.

Алексей Пономарев продержался на своем посту едва более месяца. О его назначении стало известно 3 мая. Он сменил во главе Департамента ЖКХ Алексей Пикалова. Он уволился в конце апреля. СМИ связывали его отставку с возможными обысками по делу «Ростгорсвета».

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