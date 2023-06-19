Алексей Пономарев продержался на своем посту едва более месяца. О его назначении стало известно 3 мая. Он сменил во главе Департамента ЖКХ Алексей Пикалова. Он уволился в конце апреля. СМИ связывали его отставку с возможными обысками по делу «Ростгорсвета».