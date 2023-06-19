Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко принял отставку директора Департамента ЖКХ города Алексея Пономарева. По каким причинам чиновник решил покинуть свой пост, не уточняется.
С 20 июня исполнять обязанности директора Департамента ЖКХ назначен Андрей Рыбаков. Заместителем же главы администрации по ЖКХ на время стал Алексей Потешкин.
Алексей Пономарев продержался на своем посту едва более месяца. О его назначении стало известно 3 мая. Он сменил во главе Департамента ЖКХ Алексей Пикалова. Он уволился в конце апреля. СМИ связывали его отставку с возможными обысками по делу «Ростгорсвета».