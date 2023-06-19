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Published Сегодня, 14:09

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Очередной участок с самостроем выставили на торги ростовские власти

19 июня 2023, 14:09
Фото: 1MI
Власти Ростова выставили на торги участок земли на улице Текучева с самостроем
Власти Ростова выставили на торги участок земли на улице Текучева с самостроем, сообщили в пресс-службе администрации города.

Власти Ростова выставили на торги земельный участок на улице Текучева, №194а. Его площадь составляет 230 квадратных метров. Использовать участок можно под индивидуальную жилую застройку.

Решение о проведении торгов с последующей продажей принял Октябрьский районный суд Ростова. Начальная цена за участок составляет 5,8 миллиона рублей.

Власти Ростова выставили на торги участок с постройкой, которую придется снести
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Уточняется, на участке расположена самовольная постройка. Будущий собственник участка обязывается ее снести.

Сами торги пройдут 21 июля. Заявку на участие в них можно подать до 17 июля.

Ранее власти Ростовской области в очередной раз пытались продать джип, «Чайку» и трактор.

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