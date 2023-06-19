Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Власти Ростова выставили на торги земельный участок на улице Текучева, №194а. Его площадь составляет 230 квадратных метров. Использовать участок можно под индивидуальную жилую застройку.
Решение о проведении торгов с последующей продажей принял Октябрьский районный суд Ростова. Начальная цена за участок составляет 5,8 миллиона рублей.
Уточняется, на участке расположена самовольная постройка. Будущий собственник участка обязывается ее снести.
Сами торги пройдут 21 июля. Заявку на участие в них можно подать до 17 июля.
Ранее власти Ростовской области в очередной раз пытались продать джип, «Чайку» и трактор.