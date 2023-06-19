Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Два охотничьих щенка угодили в канализационный колодец на улице Харьковской в Новошахтинске. Спасателям, прибывшим на место, пришлось использовать костюм химзащиты для вызволения малышей. После спасения собак колодец закрыли щитом.
Диспетчеру местной организации «Водные ресурсы» передали информацию о необходимости установки люка на злосчастный колодец для избегания подобных происшествий в будущем.
Ранее в Ростовской области спасли провалившегося в глубокую яму теленка.