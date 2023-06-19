rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Изображение материала

Охотничьих щенков спасли из глубокого колодца в Ростовской области

19 июня 2023, 15:50
Фото: 1MI
В Новошахтинске Ростовской области щенков спасли из шестиметрового колодца
В Новошахтинске Ростовской области охотничьих щенков спасли из шестиметрового колодца, рассказали в местном управлении по делам ГО и ЧС.

Два охотничьих щенка угодили в канализационный колодец на улице Харьковской в Новошахтинске. Спасателям, прибывшим на место, пришлось использовать костюм химзащиты для вызволения малышей. После спасения собак колодец закрыли щитом.

Полет козы на 12 метров в Ростовской области завершился ее испугом
Узнать подробнее

Диспетчеру местной организации «Водные ресурсы» передали информацию о необходимости установки люка на злосчастный колодец для избегания подобных происшествий в будущем.

Ранее в Ростовской области спасли провалившегося в глубокую яму теленка.

Читайте также:
Зоолог Тихонов обьяснил, почему беспризорные собаки стали нападать на людей в РостовеРостовским наркоманам и алкоголикам запретят разводить опасные породы собакСобака покусала 71-летнюю ростовчанку Ирину Аллегрову
#Происшествия#Новости#Ростовская область#Происшествие#Животные в Ростовской области#Виктория Прутковская
Подпишитесь
Жители Ростовской области живут за чертой бедности и купаются в тазах
Сегодня, 16:01
Ростовскую область не включили в топ-10 регионов с лучшим инвестиционным климатом
Сегодня, 15:00
В Ростовской области резко выросло число желающих пожениться в 2023 году
Сегодня, 14:12
Руководитель комитета организации «Опора России» незаконно присвоил 135 млн рублей
Сегодня, 13:41
Суд обязал ТАНТК имени Бериева в Ростовской области выплатить 100 млн рублей долга
Сегодня, 13:39
Эксперт высказался о рисках для Кубани в случае создания Украиной «грязной бомбы»
Сегодня, 16:14