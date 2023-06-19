Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Новочеркасской колонии ранение получил охранник. Инцидент произошел в минувшие выходные. Охранник вместе с напарником заметил двух молодых людей. Они пытались перебросить на территорию колонии несколько свертков. Во время задержания один из парней ударил охранника ножом в грудь.
На место оперативно прибыла скорая и следственно-оперативная группа. Молодых людей задержали, а охранника отправили в больницу. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
Позже выяснилось, что одному из задержанных 20 лет, а другому — 21 год. На территорию колонии они пытались перекинуть наркотики и алкоголь.
Сейчас обстоятельства инцидента выясняют следователи.
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