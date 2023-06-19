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Охранника колонии ранили при попытке задержать преступника в Новочеркасске

19 июня 2023, 11:57
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
В Ростовской области охранник колонии получил ранение, пытаясь задержать преступника
Охранник колонии в Новочеркасске получил ранение, пытаясь задержать преступника, рассказали в ГУФСИН по Ростовской области.

В Новочеркасской колонии ранение получил охранник. Инцидент произошел в минувшие выходные. Охранник вместе с напарником заметил двух молодых людей. Они пытались перебросить на территорию колонии несколько свертков. Во время задержания один из парней ударил охранника ножом в грудь.

На место оперативно прибыла скорая и следственно-оперативная группа. Молодых людей задержали, а охранника отправили в больницу. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

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Позже выяснилось, что одному из задержанных 20 лет, а другому — 21 год. На территорию колонии они пытались перекинуть наркотики и алкоголь.

Сейчас обстоятельства инцидента выясняют следователи.

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