В Новочеркасской колонии ранение получил охранник. Инцидент произошел в минувшие выходные. Охранник вместе с напарником заметил двух молодых людей. Они пытались перебросить на территорию колонии несколько свертков. Во время задержания один из парней ударил охранника ножом в грудь.