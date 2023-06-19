Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Утром 19 июня ДТП произошло на улице Нансена в Ростове в районе дома №104. Там водитель Opel Astra, двигаясь со стороны Буденновского, сбил 38-летнего пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте по ходу движения автомобиля.
Сейчас пешеход с травмами доставлен в больницу. Там ему оказывается необходимая помощь.
В ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.
Ранее водитель в Ростовской области сбил бежавшую по дороге школьницу.