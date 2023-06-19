Утром 19 июня ДТП произошло на улице Нансена в Ростове в районе дома №104. Там водитель Opel Astra, двигаясь со стороны Буденновского, сбил 38-летнего пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте по ходу движения автомобиля.