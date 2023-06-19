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Пешеход пострадал от удара авто, перебегая дорогу в неположенном месте в Ростове

19 июня 2023, 15:49
Фото: 1MI
В Ростове пешеход пострадал в результате столкновения с авто на улице Нансена
В Ростове пешеход пострадал в результате столкновения с авто на улице Нансена, сообщили в ГИБДД.

Утром 19 июня ДТП произошло на улице Нансена в Ростове в районе дома №104. Там водитель Opel Astra, двигаясь со стороны Буденновского, сбил 38-летнего пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте по ходу движения автомобиля.

Сейчас пешеход с травмами доставлен в больницу. Там ему оказывается необходимая помощь.

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В ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

Ранее водитель в Ростовской области сбил бежавшую по дороге школьницу.

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