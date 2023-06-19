Помощник телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 2 млн рублей, задержан

По информации полиции, преступники сначала обманом выманили у пенсионерки информацию о ее сестре, которая, предположительно, была причастна к дорожно-транспортному происшествию. Затем они придумали историю о необходимости дополнительных денежных средств для лечения сестры, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».