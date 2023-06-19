Помощник телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 2 млн рублей, задержан

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
По информации полиции, преступники сначала обманом выманили у пенсионерки информацию о ее сестре, которая, предположительно, была причастна к дорожно-транспортному происшествию. Затем они придумали историю о необходимости дополнительных денежных средств для лечения сестры, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Вводя женщину в заблуждение, она согласилась отдать все свои накопления злоумышленнику. После осознания обмана она немедленно обратилась в полицию. Благодаря оперативным мерам, полиция быстро установила личность мужчины, который получал похищенные деньги, и задержала его в городе Серпухов.
При допросе задержанный признался в преступлении и рассказал, что получил пятьдесят тысяч рублей за свое участие в мошенничестве. Сейчас полиция проводит дополнительные расследования для выяснения возможной причастности задержанного к аналогичным преступлениям.