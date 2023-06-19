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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Помощник телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 2 млн рублей, задержан

19 июня 2023, 09:33
В городе Истра полицейские задержали молодого человека, который оказал помощь телефонным мошенникам в обмане пожилой женщины и похитил у нее почти два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По информации полиции, преступники сначала обманом выманили у пенсионерки информацию о ее сестре, которая, предположительно, была причастна к дорожно-транспортному происшествию. Затем они придумали историю о необходимости дополнительных денежных средств для лечения сестры, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вводя женщину в заблуждение, она согласилась отдать все свои накопления злоумышленнику. После осознания обмана она немедленно обратилась в полицию. Благодаря оперативным мерам, полиция быстро установила личность мужчины, который получал похищенные деньги, и задержала его в городе Серпухов.

При допросе задержанный признался в преступлении и рассказал, что получил пятьдесят тысяч рублей за свое участие в мошенничестве. Сейчас полиция проводит дополнительные расследования для выяснения возможной причастности задержанного к аналогичным преступлениям.

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