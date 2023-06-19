Пропавший без вести: в Ростовской области разыскивают 85-летнего мужчину

Виктор проживает в хуторе Атамано-Власовка, расположенном в Родионово-Несветайском районе. 17 июня он покинул дом и не вернулся ни к вечеру, ни на следующее утро. Родственники начали беспокоиться, особенно учитывая возможные проблемы с памятью у пожилого мужчины. Они немедленно начали поиски, пишет «КП-Ростов-на-Дону».