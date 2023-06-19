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Пропавший без вести: в Ростовской области разыскивают 85-летнего мужчину

19 июня 2023, 13:20
В Ростовской области разыскивают 85-летнего мужчину по имени Виктор Пузанов, который пропал без вести. Несколько дней никто не знает о его местонахождении, сообщает информационный ресурс «ЛизаАлерт».

Виктор проживает в хуторе Атамано-Власовка, расположенном в Родионово-Несветайском районе. 17 июня он покинул дом и не вернулся ни к вечеру, ни на следующее утро. Родственники начали беспокоиться, особенно учитывая возможные проблемы с памятью у пожилого мужчины. Они немедленно начали поиски, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Виктор Пузанов — худощавый мужчина среднего роста (около 170 сантиметров), с темно-русыми волосами с проседью и серо-зелеными глазами. Последний раз его видели в светло-серой рубашке с длинными рукавами, красно-синих клетчатых брюках, белой кепке и коричневых тапках. Он также взял с собой серую трость.

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