Пропавший без вести: в Ростовской области разыскивают 85-летнего мужчину

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Виктор проживает в хуторе Атамано-Власовка, расположенном в Родионово-Несветайском районе. 17 июня он покинул дом и не вернулся ни к вечеру, ни на следующее утро. Родственники начали беспокоиться, особенно учитывая возможные проблемы с памятью у пожилого мужчины. Они немедленно начали поиски, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Виктор Пузанов — худощавый мужчина среднего роста (около 170 сантиметров), с темно-русыми волосами с проседью и серо-зелеными глазами. Последний раз его видели в светло-серой рубашке с длинными рукавами, красно-синих клетчатых брюках, белой кепке и коричневых тапках. Он также взял с собой серую трость.