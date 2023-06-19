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Раненый на СВО ростовский танкист остался без компенсации после увольнения

19 июня 2023, 12:29
Фото: 1MI
Военнослужащего из Ростовской области оставили без компенсации после ранения на СВО
Военнослужащего Артема Колесникова из Ростовской области оставили без компенсации после ранения на СВО, пишут СМИ.

Военнослужащий Артем Колесников рассказал 161.ру, что якобы остался без компенсации при увольнении из ВС РФ по состоянию здоровья. Танкист получил ранение в боях под Попасной, после чего ему удалили метр кишечника.

В спецоперации Колесников участвовал с самого ее начала. В апреле 2022 года в боях под Попасной, защищая сослуживцев, военный получил ранение и был контужен. Жизнь бойцу спасали медики в Луганске, которые провели несколько операций — военнослужащему после внутреннего кровоизлияния грозил перитонит. Тогда он и лишился метра кишечника.

На то, чтобы «встать на ноги», у бойца ушло много времени. Он прибавил в весе на 80 килограмм. После чего проходил реабилитацию в ростовском военном госпитале и в санатории в Анапе.

В госпитале бойцу диагностировали ожирение и сказали, что уволят по состоянию здоровья.

Колесников надеялся, что его уволят из-за последствий ранения и выплатят компенсацию, однако из рядов армии его отчислили из-за набранного веса, а потому страховые компании выплачивать компенсацию ему отказались. «У меня грыжа в зоне ранения вылезла, гастрит, с щитовидкой и печенью какие-то осложнения — полный сок собрался», — говорит военнослужащий.

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Теперь Колесников собирается в суд, чтобы оспорить заключение военно-врачебной комиссии. Он заявляет, что претензий к Минобороны не имеет. В сложившейся ситуации он винит страховые компании и военно-врачебную комиссию, уволившую его из-за проблем с весом, проигнорировав ранение бойца и тяжелую реабилитацию.

Официальных комментариев от Минобороны о ситуации Колесникова не поступало.

Ранее сообщалось, что в Ростове с раненных бойцов СВО требовали деньги за справки для выплат компенсаций.

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