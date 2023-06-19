В спецоперации Колесников участвовал с самого ее начала. В апреле 2022 года в боях под Попасной, защищая сослуживцев, военный получил ранение и был контужен. Жизнь бойцу спасали медики в Луганске, которые провели несколько операций — военнослужащему после внутреннего кровоизлияния грозил перитонит. Тогда он и лишился метра кишечника.