Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Военнослужащий Артем Колесников рассказал 161.ру, что якобы остался без компенсации при увольнении из ВС РФ по состоянию здоровья. Танкист получил ранение в боях под Попасной, после чего ему удалили метр кишечника.
В спецоперации Колесников участвовал с самого ее начала. В апреле 2022 года в боях под Попасной, защищая сослуживцев, военный получил ранение и был контужен. Жизнь бойцу спасали медики в Луганске, которые провели несколько операций — военнослужащему после внутреннего кровоизлияния грозил перитонит. Тогда он и лишился метра кишечника.
На то, чтобы «встать на ноги», у бойца ушло много времени. Он прибавил в весе на 80 килограмм. После чего проходил реабилитацию в ростовском военном госпитале и в санатории в Анапе.
В госпитале бойцу диагностировали ожирение и сказали, что уволят по состоянию здоровья.
Колесников надеялся, что его уволят из-за последствий ранения и выплатят компенсацию, однако из рядов армии его отчислили из-за набранного веса, а потому страховые компании выплачивать компенсацию ему отказались. «У меня грыжа в зоне ранения вылезла, гастрит, с щитовидкой и печенью какие-то осложнения — полный сок собрался», — говорит военнослужащий.
Теперь Колесников собирается в суд, чтобы оспорить заключение военно-врачебной комиссии. Он заявляет, что претензий к Минобороны не имеет. В сложившейся ситуации он винит страховые компании и военно-врачебную комиссию, уволившую его из-за проблем с весом, проигнорировав ранение бойца и тяжелую реабилитацию.
Официальных комментариев от Минобороны о ситуации Колесникова не поступало.
Ранее сообщалось, что в Ростове с раненных бойцов СВО требовали деньги за справки для выплат компенсаций.