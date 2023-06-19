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Ремонт дорог и КПП на границе с ЛНР и ДНР продолжается в Ростовской области

19 июня 2023, 16:20
Фото: 1MI
В Ростовской области продолжается капитальный ремонт дорог и КПП на границе с ЛНР и ДНР
В Ростовской области продолжается капитальный ремонт дорог и КПП на границе с ЛНР и ДНР, сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области продолжается капитальный ремонт дорог на границе с ЛНР и ДНР. Власти успели построить там перехватывающие парковки. Благодаря ним снизилась транспортная нагрузка на границе регионов.

Сообщается, что сам ремонт дорог включает увеличение количества полос движения с двух до четырех, обустройство двух площадок отдыха для отстоя транзитного транспорта и установку электроосвещения на всем участке.

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Параллельно идет ремонт КПП «Гуково» и «Весело-Вознесенка». Работы там планируют завершить в течение лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что пункт пропуска на границе Ростовской области и ЛНР отремонтируют до 1 июля.

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#Виктория Прутковская#Транспорт#Ремонт дорог в Ростовской области#КПП в Ростовской области
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