Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
В Ростовской области продолжается капитальный ремонт дорог на границе с ЛНР и ДНР. Власти успели построить там перехватывающие парковки. Благодаря ним снизилась транспортная нагрузка на границе регионов.
Сообщается, что сам ремонт дорог включает увеличение количества полос движения с двух до четырех, обустройство двух площадок отдыха для отстоя транзитного транспорта и установку электроосвещения на всем участке.
Параллельно идет ремонт КПП «Гуково» и «Весело-Вознесенка». Работы там планируют завершить в течение лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что пункт пропуска на границе Ростовской области и ЛНР отремонтируют до 1 июля.