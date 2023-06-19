В распоряжении указано, что Ростовская область получит 578,5 миллиона в текущем году, еще 99,4 миллиона рублей в 2024 году. Эти средства необходимо будет направить на реализацию проектов, повышающих уровень жизни в сельских территориях: строительство школ, детских садов, спортивных учреждений и обновление объектов коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах, численность жителей которых превышает 88 тысяч граждан.