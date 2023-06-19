Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В понедельник, 19 июня, стало известно, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому субъекты Российской Федерации получат деньги на комплексное развитие сельских территорий. Общий объем помощи только на 2023 году составит 4,6 миллиарда рублей.
В распоряжении указано, что Ростовская область получит 578,5 миллиона в текущем году, еще 99,4 миллиона рублей в 2024 году. Эти средства необходимо будет направить на реализацию проектов, повышающих уровень жизни в сельских территориях: строительство школ, детских садов, спортивных учреждений и обновление объектов коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах, численность жителей которых превышает 88 тысяч граждан.
Ранее в Ростовской области обсудили, как будут выглядеть современные сельские территории.