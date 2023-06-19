rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Изображение материала

Ростовская область получит более 678 млн рублей на развитие сельской местности

19 июня 2023, 10:18
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Ростовская область получит более 678 млн рублей на развитие сельской местности
До 2025 года Ростовской области выделят более 678 миллионов рублей на развитие сельской местности, информация об этом появилась на портале федерального правительства.

В понедельник, 19 июня, стало известно, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому субъекты Российской Федерации получат деньги на комплексное развитие сельских территорий. Общий объем помощи только на 2023 году составит 4,6 миллиарда рублей.

Губернатор Голубев заявил об остром дефиците врачей в селах в Ростовской области
Узнать подробнее

В распоряжении указано, что Ростовская область получит 578,5 миллиона в текущем году, еще 99,4 миллиона рублей в 2024 году. Эти средства необходимо будет направить на реализацию проектов, повышающих уровень жизни в сельских территориях: строительство школ, детских садов, спортивных учреждений и обновление объектов коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах, численность жителей которых превышает 88 тысяч граждан.

Ранее в Ростовской области обсудили, как будут выглядеть современные сельские территории.

Читайте также:
Донским бюджетникам из сельских районов упростят получение льгот на оплату ЖКХВ сельских школах на территории Ростовской области не хватает 76 учителейСтали известны главные причины кризиса в сельском хозяйстве в Ростовской области
#Комплексное развитие территорий Ростовской области#Сельские территории Ростовской области#Правительство#Бюджет#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Надежда Пустяк#Касается каждого
Подпишитесь
Вассерман заявил о рисках Ростовской области из-за «грязной ядерной бомбы» Украины
Сегодня, 10:35
Зоолог Тихонов обьяснил, почему беспризорные собаки стали нападать на людей в Ростове
Сегодня, 08:32
В Ростовской области количество заболевших корью выросло на 17% с начала июня
Сегодня, 09:02
Вассерман заявил о рисках Ростовской области из-за «грязной ядерной бомбы» Украины
Сегодня, 10:35
Стали известны подробности увольнения полицейских, связанных с делом ОПГ в Ростове
Сегодня, 05:50
Стало известно, когда без горячей воды останутся жители еще трех районов Ростова
Сегодня, 07:25