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«Ростовская область тоже»: политолог Баширов рассказал о воздействии «грязной бомбы»

19 июня 2023, 11:34
Фото: 1MI
Какими для Ростовской области могут стать последствия, если Украина разработает "грязную бомбу"

Политолог Баширов рассказал о воздействии «грязной бомбы» на Ростовскую область

Российский политолог Марат Баширов сообщил корреспонденту RostovGazeta, что если Украина разработает «грязную бомбу», то последствия могут быть катастрофическими. И не только для Ростовской области.

Опираясь на слова спецслужб, СМИ сообщили о том, что, Киев может продолжать работу по созданию «грязной ядерной бомбы». Поводом стал факт, что с Ровенской АЭС Украина отправила на переработку партию облученного топлива.

«Грязная бомба отличается от ядерной тем, что идет подрыв обычного взрывного вещества. А вокруг него как раз располагаются элементы этого радиоактивного материала. Они распыляются в воздухе», — отмечает Марат Баширов.

Спикер разъясняет, что при срабатывании «грязной бомбы» идет заражение воздуха. С воздуха опасные частицы оседают на почве, оставляя пораженную земную поверхность. При попадании в воду, частицы растворяются. И хотя отравляющий эффект в воде становится меньше, он все равно присутствует.

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Многие сегодня задаются вопросом, каким образом Украина, в условиях дефицита ракет, планирует доставлять «грязные бомбы».

«Для этих целей можно использовать беспилотники. Но, полагаю, что наши опасения в большей степени должны быть связаны с наземным транспортом или средствами малой авиации. Для подрыва радиоактивного материала на большой площади заражения нужен большой объем взрывчатых веществ. Не один-два килограмма, а несколько десятков или сотен», — делится мнением собеседник.

Если Украине удастся разработать «грязную бомбу», уповать, по мнению политолога, придется только на работу наших спецслужб. А именно, чтобы они вовремя выявили, предотвратили и не допустили проникновение украинской «грязной бомбы» на территорию России.

Ранее RostovGazeta выясняла, каким рискам может подвергаться Ростовская области, если Украина разработает «грязную ядерную бомбу».

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