«Для этих целей можно использовать беспилотники. Но, полагаю, что наши опасения в большей степени должны быть связаны с наземным транспортом или средствами малой авиации. Для подрыва радиоактивного материала на большой площади заражения нужен большой объем взрывчатых веществ. Не один-два килограмма, а несколько десятков или сотен», — делится мнением собеседник.