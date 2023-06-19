Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Опираясь на слова спецслужб, СМИ сообщили о том, что, Киев может продолжать работу по созданию «грязной ядерной бомбы». Поводом стал факт, что с Ровенской АЭС Украина отправила на переработку партию облученного топлива.
«Грязная бомба отличается от ядерной тем, что идет подрыв обычного взрывного вещества. А вокруг него как раз располагаются элементы этого радиоактивного материала. Они распыляются в воздухе», — отмечает Марат Баширов.
Спикер разъясняет, что при срабатывании «грязной бомбы» идет заражение воздуха. С воздуха опасные частицы оседают на почве, оставляя пораженную земную поверхность. При попадании в воду, частицы растворяются. И хотя отравляющий эффект в воде становится меньше, он все равно присутствует.
Многие сегодня задаются вопросом, каким образом Украина, в условиях дефицита ракет, планирует доставлять «грязные бомбы».
«Для этих целей можно использовать беспилотники. Но, полагаю, что наши опасения в большей степени должны быть связаны с наземным транспортом или средствами малой авиации. Для подрыва радиоактивного материала на большой площади заражения нужен большой объем взрывчатых веществ. Не один-два килограмма, а несколько десятков или сотен», — делится мнением собеседник.
Если Украине удастся разработать «грязную бомбу», уповать, по мнению политолога, придется только на работу наших спецслужб. А именно, чтобы они вовремя выявили, предотвратили и не допустили проникновение украинской «грязной бомбы» на территорию России.
Ранее RostovGazeta выясняла, каким рискам может подвергаться Ростовская области, если Украина разработает «грязную ядерную бомбу».