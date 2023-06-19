rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Изображение материала

Ростовская область вошла в топ самых непьющих регионов России

19 июня 2023, 12:57
Фото: 1MI
Ростовская область вошла в топ-10 регионов с самыми низкими показателями продажи алкоголя
Ростовская область вошла в топ-10 регионов России с самыми низкими показателями продажи алкоголя, рассказали в правительстве региона.

По итогам первого квартала текущего года Ростовская область вошла в топ-10 регионов России с самыми низкими показателями розничных продаж алкоголя. Власти считают, что главная заслуга в этом принадлежит антиалкогольной политике в регионе.

Дмитрий Дибров рассказал, почему в Ростове трудно избежать алкоголизма
Узнать подробнее

Сейчас в Ростовской области на диспансерном наблюдении состоят больше 32 тысяч пациентов с алкоголизмом и алкогольными психозами. Пациентов наблюдают психиатры-наркологи и медицинские психологи.

Ранее власти Ростова запретили размещать «наливайки» ближе 20 метров от жилых домов.

Читайте также:
Алкоголь не будут продавать в Ростовской области в дни школьных выпускныхРостовчанам младше 21 года хотят запретить продажу алкоголяЭксперт рассказала о признаках и причинах детского алкоголизма
#Продажа алкоголя в Ростовской области#Алина Заярная#Алкоголизм в Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Эксперт Абросимов: Украина не сможет запустить «грязную ядерную бомбу» по Ростову
Сегодня, 12:46
Зоолог Тихонов обьяснил, почему беспризорные собаки стали нападать на людей в Ростове
Сегодня, 08:32
Вассерман заявил о рисках Ростовской области из-за «грязной ядерной бомбы» Украины
Сегодня, 10:35
Руководство ростовского пляжа «Каррера» прокомментировало гибель ребенка 18 июня
Сегодня, 11:37
Миграция птиц из Украины грозит вспышками птичьего гриппа в Ростовской области
Сегодня, 11:26
Тысячи за лайки: жители в поисках заработка становятся жертвами мошенников в Ростове
Сегодня, 09:04