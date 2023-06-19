Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
По итогам первого квартала текущего года Ростовская область вошла в топ-10 регионов России с самыми низкими показателями розничных продаж алкоголя. Власти считают, что главная заслуга в этом принадлежит антиалкогольной политике в регионе.
Сейчас в Ростовской области на диспансерном наблюдении состоят больше 32 тысяч пациентов с алкоголизмом и алкогольными психозами. Пациентов наблюдают психиатры-наркологи и медицинские психологи.
Ранее власти Ростова запретили размещать «наливайки» ближе 20 метров от жилых домов.