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Ростовскую область не включили в топ-10 регионов с лучшим инвестиционным климатом

19 июня 2023, 15:00
Фото: 1MI
Ростовская область заняла 12 место в топе регионов с лучшим инвестиционным климатом
Ростовская область заняла 12 место в топе регионов с лучшим инвестиционным климатом, рейтинг составлялся «Агентством стратегических инициатив».

Эксперты составили национальный инвестиционный климат. В нем оцениваются усилия региональных властей по созданию комфортных условий для ведения бизнеса. Также аналитики выявляют лучшие практики и результаты в стимулировании конкуренции и борьбе за инвестиции.

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Тройку лидеров, ожидаемо, возглавили Москва, Татарстан и Московская область. Ростовская область в рейтинге заняла 12 место. «Обогнать» донской регион смогли Белгородская область, Карелия, Чеченская республика и Магаданская область.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области откроют 100 новых объектов торговли до конца 2024 года.

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