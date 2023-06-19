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Эксперты составили национальный инвестиционный климат. В нем оцениваются усилия региональных властей по созданию комфортных условий для ведения бизнеса. Также аналитики выявляют лучшие практики и результаты в стимулировании конкуренции и борьбе за инвестиции.
Тройку лидеров, ожидаемо, возглавили Москва, Татарстан и Московская область. Ростовская область в рейтинге заняла 12 место. «Обогнать» донской регион смогли Белгородская область, Карелия, Чеченская республика и Магаданская область.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области откроют 100 новых объектов торговли до конца 2024 года.