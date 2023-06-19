Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В воскресенье, 18 июня, на ростовском частном пляже «Каррера» погиб 4-летний ребенок. Родители малыша отвлеклись и на несколько часов забыли о нем. Когда взрослые опомнились, было уже поздно — ребенок утонул.
В администрации «Карреры» рассказали RO.Today, что в поисках малыша участвовали 18 сотрудников пляжа и отдыхающие. Родители ребенка даже не знали, когда именно он пропал и где они его видели в последний раз. Мама мальчика думала, что он где-то «прячется».
На поиски малыша ушло около часа. Позже на место прибыла поисково-спасательная служба. Однако нашел мальчика его старший брат.
Медик частного пляжа пыталась реанимировать ребенка, тогда он еще был жив. Однако отец мальчика вырвал его у врача и стал пытаться самостоятельно оказать ему помощь. Ко времени когда прибыла скорая, ребенок уже скончался.
Пляж уже проверили чиновники и следователи. По итогам их проверки будет принято процессуальное решение.
Сами родители погибшего малыша инцидент официально никак не комментировали.
Между тем ранее очевидцы сообщали, что на пляже не дежурили ни спасатели, ни медики. Скорая же ехала спасать ребенка порядка 20 минут.