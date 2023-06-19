В администрации «Карреры» рассказали RO.Today, что в поисках малыша участвовали 18 сотрудников пляжа и отдыхающие. Родители ребенка даже не знали, когда именно он пропал и где они его видели в последний раз. Мама мальчика думала, что он где-то «прячется».