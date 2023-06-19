Сеть ресторанов «Вкусно и точка» объявила о повышении цен с 26 июня

Стоимость блюд возрастет из-за того, что повышается себестоимость продукции. В то же время представитель сети обратил внимание, что цены в кафе будут ниже, чем у конкурентов. Сейчас разрабатываются различные акции и спецпредложения в приложении, которые позволят клиентам на выгодных условиях приобретать продукцию в кафе.