Сеть ресторанов «Вкусно и точка» объявила о повышении цен с 26 июня

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Как передает издание NEWS.ru со ссылкой на представителя сети ресторанов, скачок цен ожидается 26 июня.
Стоимость блюд возрастет из-за того, что повышается себестоимость продукции. В то же время представитель сети обратил внимание, что цены в кафе будут ниже, чем у конкурентов. Сейчас разрабатываются различные акции и спецпредложения в приложении, которые позволят клиентам на выгодных условиях приобретать продукцию в кафе.
Телеграм-канал Mash сообщает, что подорожание составит от 5 до 8 процентов по отношению к действующим ценам. При этом стоимость напитков останется прежней. Например, одна порция чизкейка будет стоить 185 рублей, простой круассан — 109 рублей. Выше цена будет у круассана с ветчиной и сыром — 150 рублей.
Напомним, что в начале этого года в кафе «Вкусно — и точка» начали продавать бургер «Биг хит», являющийся аналогом бургера «Биг Мак». Над его рецептурой технологи работали с осени 2022 года.