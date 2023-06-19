Людмила Паршина рассказала порталу «Российская газета», что в этом году в большинстве регионов в июне будет держаться нормальная погода без особой жары или чрезмерной засухи. Показатели объемов осадков и температуры в большинстве регионов будут соответствовать ежегодной норме, однако на юге России июль будет чуть холоднее обычного.