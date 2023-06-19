Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
Людмила Паршина рассказала порталу «Российская газета», что в этом году в большинстве регионов в июне будет держаться нормальная погода без особой жары или чрезмерной засухи. Показатели объемов осадков и температуры в большинстве регионов будут соответствовать ежегодной норме, однако на юге России июль будет чуть холоднее обычного.
По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра, на территориях Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского края жару ожидать не следует. Часть месяца столбики термометров даже не смогут достигнуть отметки в +30 градусов.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан на новой рабочей неделе с 19 июня.