rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Изображение материала

Синоптики обещают холодный июль жителям Ростовской области

19 июня 2023, 04:50
Фото: 1MI
Синоптики обещают холодный июль жителям Ростовской области
В Ростовской области в июле 2023 года преимущественно будет держаться прохладная погода с температурой воздуха до +30 градусов, об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Людмила Паршина рассказала порталу «Российская газета», что в этом году в большинстве регионов в июне будет держаться нормальная погода без особой жары или чрезмерной засухи. Показатели объемов осадков и температуры в большинстве регионов будут соответствовать ежегодной норме, однако на юге России июль будет чуть холоднее обычного.

Губернатор заявил, что уборка урожая на Дону задерживается на неделю из-за погоды
Узнать подробнее

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра, на территориях Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского края жару ожидать не следует. Часть месяца столбики термометров даже не смогут достигнуть отметки в +30 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан на новой рабочей неделе с 19 июня.

Читайте также:
Солнце и жара до +28 градусов ожидают ростовчан с 19 июняСиноптик Елена Назарова предупредила о жаре в +39 градусов в Ростовской областиЖара до 30 градусов придет в Ростов-на-Дону с 16 июня
#Надежда Пустяк#Происшествие#Прогноз погоды#Прогноз погоды в Ростовской области#Жара в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ставрополье#Краснодарский край
Подпишитесь
Зоолог Тихонов обьяснил, почему беспризорные собаки стали нападать на людей в Ростове
Сегодня, 08:32
Два ребенка утонули в Ростове в водоемах за один день 18 июня
Сегодня, 02:50
Солнце и жара до +28 градусов ожидают ростовчан с 19 июня
Вчера, 18:34
Один человек погиб в аварии с байкером в Ростовской области
Вчера, 19:46
В парке Революции в Ростове свора бездомных собак напала на школьницу
Сегодня, 02:29
Депутат из Ростовской области Гогорян застроит Анапу и Ессентуки люксовыми отелями
Вчера, 16:06