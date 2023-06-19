Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Во вторник, 20 июня, в Ростове будет солнечно. Температура воздуха днем составит +29 градусов, а вечером +17. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.
Жаркая погода сохранится в Ростове, как минимум, до конца недели. Осадков не ожидается, однако ближе к выходным небо станет облачным. Средняя температура воздуха в городе до конца недели составит +27 градусов днем и +16 градусов вечером.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина пообещала холодный июль жителям Ростовской области.