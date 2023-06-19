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Published Сегодня, 17:59

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Солнечное пекло и +29 градусов ожидаются в Ростове 20 июня

19 июня 2023, 17:59
Фото: 1MI
Жарко и солнечно будет в Ростове во вторник, 20 июня
Жарко и солнечно будет в Ростове во вторник, 20 июня, сообщили синоптики.

Во вторник, 20 июня, в Ростове будет солнечно. Температура воздуха днем составит +29 градусов, а вечером +17. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.

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Жаркая погода сохранится в Ростове, как минимум, до конца недели. Осадков не ожидается, однако ближе к выходным небо станет облачным. Средняя температура воздуха в городе до конца недели составит +27 градусов днем и +16 градусов вечером.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина пообещала холодный июль жителям Ростовской области.

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