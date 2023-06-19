Совместное заседание правительств Китая и Германии пройдет в Берлине

Ожидается, что к 5 июля немецкое правительство представит свою стратегию по отношению к Китаю, которую было анонсировано еще прошлой осенью. Выбор между сотрудничеством и конфронтационным подходом, который будет сделан в Берлине, станет более ясным. Однако, по мнению экспертов, на данный момент сторонники экономического сотрудничества стараются затянуть процесс, чтобы внести коррективы после переговоров с Китаем или хотя бы не раздражать китайскую сторону во время переговоров.