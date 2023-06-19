Совместное заседание правительств Китая и Германии пройдет в Берлине

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Эксперты отмечают нарастающее напряжение в отношениях между Китаем и США, которые являются крупнейшими торговыми партнерами Евросоюза. Отсутствие четкой стратегии ЕС в отношении Китая создает неопределенность и в отношениях между Китаем и ФРГ, пишет газета «Известия».
Ожидается, что к 5 июля немецкое правительство представит свою стратегию по отношению к Китаю, которую было анонсировано еще прошлой осенью. Выбор между сотрудничеством и конфронтационным подходом, который будет сделан в Берлине, станет более ясным. Однако, по мнению экспертов, на данный момент сторонники экономического сотрудничества стараются затянуть процесс, чтобы внести коррективы после переговоров с Китаем или хотя бы не раздражать китайскую сторону во время переговоров.
Юлия Мельникова, программный менеджер Российского совета по международным делам, считает, что такая амбивалентность будет сохраняться в стратегическом плане на протяжении длительного времени, и она связана не только с позиционированием Германии на мировой арене, но и с общеевропейским подходом.