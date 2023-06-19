Стали известны подробности увольнения полицейских, связанных с делом ОПГ в Ростове

Расследование дела продолжилось, и накануне портал 161.py рассказал, что после подозрения в связи с фигурантами дела о полицейской ОПГ из МВД уволились по собственному желанию замначальника отдела экономической безопасности Игорь Кузнецов и начальник пятого отдела УБЭП ГУВД по обеспечению экономической безопасности на потребительском рынке Владимир Каденко.