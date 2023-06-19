Стали известны подробности увольнения полицейских, связанных с делом ОПГ в Ростове

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
Напомним, в середине мая стало известно, что членам полицейской ОПГ Ростова предъявили обвинение в создании банды. К тому моменту предварительное число подозреваемых достигло 40 человек, а самих сотрудников полиции обвинили в вымогательстве денег у предпринимателей.
Расследование дела продолжилось, и накануне портал 161.py рассказал, что после подозрения в связи с фигурантами дела о полицейской ОПГ из МВД уволились по собственному желанию замначальника отдела экономической безопасности Игорь Кузнецов и начальник пятого отдела УБЭП ГУВД по обеспечению экономической безопасности на потребительском рынке Владимир Каденко.
Прибывшим из столицы силовикам якобы удалось установить, что Каденко мог участвовать в преступной деятельности ОПГ, в частности был ответственным за незаконное производство табака и алкогольной продукции и их последующую продажу.
Информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.