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Стали известны подробности увольнения полицейских, связанных с делом ОПГ в Ростове

19 июня 2023, 05:50
Фото: 1MI
Стали известны подробности увольнения полицейских, связанных с делом ОПГ в Ростове
В Ростове рассказали, почему из МВД уволились замначальника отдела экономической безопасности и начальник пятого отдела УБЭП ГУВД по обеспечению экономической безопасности на потребрынке и агрокомплексе, информацией об этом поделились донские СМИ.

Напомним, в середине мая стало известно, что членам полицейской ОПГ Ростова предъявили обвинение в создании банды. К тому моменту предварительное число подозреваемых достигло 40 человек, а самих сотрудников полиции обвинили в вымогательстве денег у предпринимателей.

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Расследование дела продолжилось, и накануне портал 161.py рассказал, что после подозрения в связи с фигурантами дела о полицейской ОПГ из МВД уволились по собственному желанию замначальника отдела экономической безопасности Игорь Кузнецов и начальник пятого отдела УБЭП ГУВД по обеспечению экономической безопасности на потребительском рынке Владимир Каденко.

Прибывшим из столицы силовикам якобы удалось установить, что Каденко мог участвовать в преступной деятельности ОПГ, в частности был ответственным за незаконное производство табака и алкогольной продукции и их последующую продажу.

Информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

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