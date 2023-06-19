Ограничения горячего водоснабжения на СЖМ ожидаются в границах улиц Капустина, Пацаева, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Волкова, проспектов Королева и Космонавтов, а также бульвара Комарова. Жители «Темерника» останутся без горячей воды в границах улиц Лелюшенко, Миронова и Думенко. Что касается Ворошиловского района Ростова, отключения ожидаются в границах улиц Нансена, Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, проспектов Нагибина и Ленина с улицами Новаторов, Врубовой и переулком Актюбинским.