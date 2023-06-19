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Стало известно, когда без горячей воды останутся жители еще трех районов Ростова

19 июня 2023, 07:25
Фото: 1MI
Стало известно, когда без горячей воды останутся жители еще трех районов Ростова

С 3 по 14 июля без горячей воды останутся жители трех районов Ростова

В Ростове ООО «РТС» объявили, когда в СЖМ, микрорайоне Темерник и Ворошиловском районе начнется третий этап гидравлических испытаний теплосетей, сообщение появилось на портале компании.

«Ростовские тепловые сети» объявили, что с 3 по 14 июля рабочие начнут гидравлическую опрессовку теплосетей для подготовки к отопительному сезону 2023–2024 года. Из-за этого в течение 12 дней без воды останутся жители СЖМ, микрорайона Темерник и Ворошиловского района.

Ограничения горячего водоснабжения на СЖМ ожидаются в границах улиц Капустина, Пацаева, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Волкова, проспектов Королева и Космонавтов, а также бульвара Комарова. Жители «Темерника» останутся без горячей воды в границах улиц Лелюшенко, Миронова и Думенко. Что касается Ворошиловского района Ростова, отключения ожидаются в границах улиц Нансена, Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, проспектов Нагибина и Ленина с улицами Новаторов, Врубовой и переулком Актюбинским.

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«По завершении работ на участках тепловых сетей, выдержавших параметры опрессовки, будет осуществляться включение горячего водоснабжения потребителей без дополнительного оповещения», — сказано в сообщении компании. «РТС» уточнили, что если на участках теплотрасс выявят дефекты, восстановление горячего водоснабжения будет происходить по мере ремонта участков теплосетей.

Жителей Ростова призвали сообщать о выявленных дефектах, течах, размыве грунта или асфальта по номерам 8(863) 234-89-44 или 8(863) 287-01-90.

Ранее стало известно, что горячее водоснабжение не восстановили более чем 40 домам на ЗЖМ и в центре Ростова.

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