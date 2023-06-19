Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Арбитражный суд признал долг Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева перед Казанским агрегатным заводом. Предприятие поставило ТАНТК специальные модули для санитарной авиации на 100 миллионов рублей.
Модули необходимы для обеспечения на борту самолета или вертолета медицинской помощи. Они включают в себя электрокардиографы, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких. Один такой комплекс стоит 23 миллиона рублей. ТАНТК заказал их в количестве семи штук на 161 миллион рублей. Кроме того предприятие попросило казанского поставщика отправить погрузочные устройства на 2,4 миллиона рублей.
Поставщик свою часть обязательств выполнил. Однако не получил половины обещанных денег. В суде он также попросил ТАНТК выплатить неустойку в размере 13,6 миллиона рублей и 200 тысяч рублей судебных расходов.
Будет ли ТАНТК обжаловать это решение, пока неизвестно.
Это далеко не первый суд, который проходит сейчас предприятие в Таганроге. Ранее на оборонный завод имени Бериева подал в суд разработчик ПВО из Москвы.