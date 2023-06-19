Модули необходимы для обеспечения на борту самолета или вертолета медицинской помощи. Они включают в себя электрокардиографы, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких. Один такой комплекс стоит 23 миллиона рублей. ТАНТК заказал их в количестве семи штук на 161 миллион рублей. Кроме того предприятие попросило казанского поставщика отправить погрузочные устройства на 2,4 миллиона рублей.