Напомним, накануне, 18 июня, стало известно, что из полиции Ростова уволились два сотрудника, которых заподозрили в сотрудничестве с фигурантами дела о полицейской ОПГ. Оба мужчины, Игорь Кузнецов и Владимир Каденко, ушли из МВД по собственному желанию после того, как стали подозреваемыми в участии в незаконной деятельности ОПГ.