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«Своих не сажают»: ростовчан возмутило мягкое наказание участникам полицейской ОПГ

19 июня 2023, 05:29
Фото: 1MI
«Своих не сажают»: ростовчан возмутило мягкое наказание участникам полицейской ОПГ

В Ростове жителей удивила мягкость наказания участников полицейской ОПГ

В Ростове из полиции уволились двое сотрудников МВД, которых заподозрили в связи с участниками полицейской ОПГ, реакция общественности на произошедшее появилась в соцсетях.

Напомним, накануне, 18 июня, стало известно, что из полиции Ростова уволились два сотрудника, которых заподозрили в сотрудничестве с фигурантами дела о полицейской ОПГ. Оба мужчины, Игорь Кузнецов и Владимир Каденко, ушли из МВД по собственному желанию после того, как стали подозреваемыми в участии в незаконной деятельности ОПГ.

По неподтвержденной официально информации, Каденко был ответственным за нелегальное производство табачной и алкогольной продукции и ее реализацию. Сообщается, что еще трое сотрудников МВД получили предупреждения по неполному служебному соответствию.

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Это не устроило ростовчан, которые считают, что расследование дела идет слишком медленно, а наказания для сотрудников полиции, которые должны стоять на страже закона — недостаточно строгие.

«Сотрудники подозреваются в ОПГ, а их руководство ни слухом, ни духом», — заметили ростовчане.

«Ого, кто ж там остался-то служить народу и закону?», — уточнили местные жители.

«Ну после предупреждения уж точно честно работать будут», — пошутили дончане.

«Не с низовых исполнителей надо было начинать…», — добавили жители Ростова, отметив, что проблемы в МВД могут быть гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

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