Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Напомним, накануне, 18 июня, стало известно, что из полиции Ростова уволились два сотрудника, которых заподозрили в сотрудничестве с фигурантами дела о полицейской ОПГ. Оба мужчины, Игорь Кузнецов и Владимир Каденко, ушли из МВД по собственному желанию после того, как стали подозреваемыми в участии в незаконной деятельности ОПГ.
По неподтвержденной официально информации, Каденко был ответственным за нелегальное производство табачной и алкогольной продукции и ее реализацию. Сообщается, что еще трое сотрудников МВД получили предупреждения по неполному служебному соответствию.
Это не устроило ростовчан, которые считают, что расследование дела идет слишком медленно, а наказания для сотрудников полиции, которые должны стоять на страже закона — недостаточно строгие.
«Сотрудники подозреваются в ОПГ, а их руководство ни слухом, ни духом», — заметили ростовчане.
«Ого, кто ж там остался-то служить народу и закону?», — уточнили местные жители.
«Ну после предупреждения уж точно честно работать будут», — пошутили дончане.
«Не с низовых исполнителей надо было начинать…», — добавили жители Ростова, отметив, что проблемы в МВД могут быть гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд.