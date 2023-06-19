Связь с аппаратом, доставляющим туристов к «Титанику», потеряна

Затонувший «Титаник» находится на глубине 3,8 тысяч метров, и туристические поездки к нему являются уникальным и захватывающим приключением. Организация OceanGate Expedition предлагает недельные путешествия к месту крушения лайнера, но их стоимость составляет значительную сумму в размере 250 тысяч долларов, согласно официальному прайс-листу компании. Последний раз, по информации из социальных сетей, аппарат с туристами начал погружение 16 июня, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».