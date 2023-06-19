Связь с аппаратом, доставляющим туристов к «Титанику», потеряна

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Согласно информации, предоставленной телерадиокомпанией BBC со ссылкой на береговую охрану Бостона, связь с аппаратом была потеряна. Эта ситуация вызвала волнение и некоторое беспокойство у организаторов туристических подводных поездок, которые осуществляются американской компанией OceanGate Expedition.
Затонувший «Титаник» находится на глубине 3,8 тысяч метров, и туристические поездки к нему являются уникальным и захватывающим приключением. Организация OceanGate Expedition предлагает недельные путешествия к месту крушения лайнера, но их стоимость составляет значительную сумму в размере 250 тысяч долларов, согласно официальному прайс-листу компании. Последний раз, по информации из социальных сетей, аппарат с туристами начал погружение 16 июня, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Титаник, британский пассажирский лайнер, столкнулся с айсбергом и потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Эта трагедия стала одним из самых значительных и известных морских происшествий в истории. Отправляясь в поисках аутентичного исторического опыта, туристы привлекаются возможностью посетить место гибели «Титаника» и исследовать его развалины на дне Атлантического океана.